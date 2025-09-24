快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

樺加沙登陸廣東減弱為中颱 暴雨恐引發多重災害

中央社／ 台北24日電

強烈颱風樺加沙重創花蓮後，撲向中國大陸廣東省，為香港、澳門、深圳帶來強風暴雨，傍晚5時在廣東陽江市登陸，強度已減弱為中度颱風。但氣象單位警告，樺加沙接下來兩天帶來暴雨，需防範城市積澇、山洪、土石流等災害。

據中國中央氣象台通報，今年襲擊大陸最強颱風樺加沙的中心已於24日下午5時前後在廣東省陽江市海陵島沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級（40公尺/秒），相當於台灣的中度颱風，預計將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，登陸後強度逐漸減弱。

綜合央視新聞、深圳商報等陸媒，在此之前，樺加沙早上從珠江口南側經過，廣東多地陣風到達12級以上，其中，珠海香洲區的廟灣主站監測到17級陣風；江門台山市川島鎮沙堤海島站中午出現最大陣風67公尺/秒（17級以上），創有歷史記錄以來最大陣風。

樺加沙還帶來驚人雨量，截至下午1時，廣東已提前調度232個大中型水庫預防性洩洪騰庫4億立方公尺。研判未來受颱風登陸影響嚴重的江門、陽江、茂名、湛江、肇慶發生山洪災害風險較高。

中國中央氣象台通報，受到樺加沙影響，預計24日至26日，台灣海峽、南海北部、華南等地將出現強風雨天氣，要特別關注極端大風可能帶來的不利影響

通報說，廣東大部分、廣西東部和南部、海南島西部和北部、福建東部、浙江東部、江蘇中部、安徽中南部等地部分地區有大到暴雨、局部地區大暴雨；廣東東南部沿海和西部等局部地區特大暴雨。

中國氣象專家提醒，樺加沙個頭大、強度強、大風極端性強，南海北部、北部灣、瓊州海峽等海域及廣東中西部沿海強風持續時間長，請民眾持續做好防颱風措施，儘量避免外出；華南及雲南、貴州、江蘇、福建、浙江等地需防範強降雨可能引發的城市暴雨積澇、山洪、土石流、山崩等災害。

另外，樺加沙影響期間正值天文大潮，廣東沿海有明顯風暴增水，珠江口附近及香港、澳門等城市需警惕海水倒灌。

廣東 樺加沙 暴雨

延伸閱讀

颱風樺加沙／影響粵港澳 導致大灣區5機場取消近3,500架次航班

防強颱樺加沙 廣東「五停」轉移104萬人、飛機五花大綁固定

樺加沙今登陸廣東 央視：全省預計疏散民眾逾百萬人

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

相關新聞

小三通停航2天後復航...水頭碼頭擠爆 單日疏運逾6千人

受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流影響，金門小三通航線被迫停航兩天，今日終於恢復通航，久候多日的滯留旅客加上原訂出行人潮一併...

樺加沙遠離...陸續恢復營運 深圳機場第一趟入港航班已起飛

隨著颱風「樺加沙」中心遠離深圳，24日深圳全市颱風紅色預警信號降級為黃色，下午4時，深圳全市範圍內解除「五停」（停工、停...

颱風樺加沙／4口家柴灣觀浪3墮海...深圳漁民父子路過勇救人 細節曝光

超強颱風「樺加沙」襲港，昨午（23日）有一家4口在8號風球下在柴灣嘉業街防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人其後由船家及趕至的消防員救起，同送至醫院。陸媒報道，救人的船家為途經該地的一艘深圳漁船的船東父子。

颱風樺加沙／影響粵港澳 導致大灣區5機場取消近3,500架次航班

受到颱風「樺加沙」的影響，包括深圳、廣州、惠州等多個大灣區城市，均頒發市區到機場的高速路口封路、停止運行通知。目前颱風衝...

颱風樺加沙／籠罩香港...已有62人傷 航空交通尚未恢復

香港天文台在午後改發八號東南烈風或暴風信號，超強颱風「樺加沙」已減弱為強颱風，正逐漸遠離香港。警稱香港仍在高風險狀態，市...

微博指部分使用者「惡意炒作于朦朧墜樓」 禁言上千個帳號

本月11日，大陸男演員于朦朧墜樓身故引發關注，北京公安宣布逮捕3名編造謠言女子，另外新浪微博管理員23日晚間表示，部分使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。