樺加沙登陸廣東減弱為中颱 暴雨恐引發多重災害

強烈颱風樺加沙重創花蓮後，撲向中國大陸廣東省，為香港、澳門、深圳帶來強風暴雨，傍晚5時在廣東陽江市登陸，強度已減弱為中度颱風。但氣象單位警告，樺加沙接下來兩天帶來暴雨，需防範城市積澇、山洪、土石流等災害。

據中國中央氣象台通報，今年襲擊大陸最強颱風樺加沙的中心已於24日下午5時前後在廣東省陽江市海陵島沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級（40公尺/秒），相當於台灣的中度颱風，預計將以每小時20至25公里的速度向偏西方向移動，登陸後強度逐漸減弱。

綜合央視新聞、深圳商報等陸媒，在此之前，樺加沙早上從珠江口南側經過，廣東多地陣風到達12級以上，其中，珠海香洲區的廟灣主站監測到17級陣風；江門台山市川島鎮沙堤海島站中午出現最大陣風67公尺/秒（17級以上），創有歷史記錄以來最大陣風。

樺加沙還帶來驚人雨量，截至下午1時，廣東已提前調度232個大中型水庫預防性洩洪騰庫4億立方公尺。研判未來受颱風登陸影響嚴重的江門、陽江、茂名、湛江、肇慶發生山洪災害風險較高。

中國中央氣象台通報，受到樺加沙影響，預計24日至26日，台灣海峽、南海北部、華南等地將出現強風雨天氣，要特別關注極端大風可能帶來的不利影響

通報說，廣東大部分、廣西東部和南部、海南島西部和北部、福建東部、浙江東部、江蘇中部、安徽中南部等地部分地區有大到暴雨、局部地區大暴雨；廣東東南部沿海和西部等局部地區特大暴雨。

中國氣象專家提醒，樺加沙個頭大、強度強、大風極端性強，南海北部、北部灣、瓊州海峽等海域及廣東中西部沿海強風持續時間長，請民眾持續做好防颱風措施，儘量避免外出；華南及雲南、貴州、江蘇、福建、浙江等地需防範強降雨可能引發的城市暴雨積澇、山洪、土石流、山崩等災害。

另外，樺加沙影響期間正值天文大潮，廣東沿海有明顯風暴增水，珠江口附近及香港、澳門等城市需警惕海水倒灌。