樺加沙遠離...陸續恢復營運 深圳機場第一趟入港航班已起飛

隨著颱風「樺加沙」中心遠離深圳，24日深圳全市颱風紅色預警信號降級為黃色，下午4時，深圳全市範圍內解除「五停」（停工、停業、停市、停運、停課）措施，深圳市內外交通陸續恢復。查詢飛常準，下午4時1分，南方航空CZ6386次航班已從瀋陽桃仙機場起飛，預計晚間7時48分抵達深圳寶安機場。

21世紀經濟報導，地鐵方面，深圳地鐵發佈營運公告，根據「深圳市防汛防旱防風指揮部關於在全市範圍內解除『五停／的通告」，經安全檢查，深圳地鐵全線已具備安全營運條件，已於24日下午4時開始恢復營運，各線維持行車間隔6到9分鐘。

民航方面，據深圳機場，深圳機場計畫自24日晚間8時起恢復航班運行，目前已有航班從外站起飛返回本場，預計晚間8時左右將陸續抵達深圳。

查詢飛常準，下午4時1分，南方航空CZ6386次航班已從瀋陽桃仙機場起飛，預計晚間7時48分抵達深圳寶安機場；另一架執飛同一航線的南方航空CZ5672次航班已經結束登機。

此外，據飛常準資料，稍晚多架深圳機場進港航班已經計畫登機或起飛，如南方航空CZ8128次航班已經從東京成田機場起飛，預計晚間7時30分左右到達深圳寶安機場。

出港航班方面，據飛常準，稍晚從深圳飛杜拜、臺北、雪梨、利雅德等航班顯示延誤，尚未取消；晚間9時以後從深圳飛上海、北京、杭州的多架航班尚未顯示延誤或取消。

深圳機場提醒，目前深圳機場各項運行恢復準備工作正進行中，航站樓已正常對外開放，根據深圳市氣象臺預報，受颱風週邊雲系影響，晚間深圳仍有降雨，預計對深圳機場航班運行會有一定影響，請旅客留意天氣及所乘航班動態。