颱風樺加沙／影響粵港澳 導致大灣區5機場取消近3,500架次航班

受到颱風「樺加沙」的影響，包括深圳、廣州、惠州等多個大灣區城市，均頒發市區到機場的高速路口封路、停止運行通知。目前颱風衝擊下，大灣區多地的陸地交通運輸暫停運行，深圳、珠海等機場航班大面積取消。據航班管家統計，截至24日上午10時，大灣區5個機場（香港機場、廣州白雲機場、深圳寶安機場、珠海金灣機場和澳門機場）取消航班高達3,489架次。

據21世紀經濟報道，大陸中央氣象台24日10時繼續發布颱風橙色預警，預計颱風「樺加沙」中心24日上午10點鐘位於廣東省陽江市東偏南方向大約170公里的南海北部海面上。「樺加沙」以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，將於24日傍晚到夜間在廣東陽江到湛江一帶沿海登陸，給廣東帶來嚴重的風雨浪潮影響。

廣東各地正在全力做好各項防禦應對準備。目前，廣州、深圳、珠海、東莞、中山、惠州、江門、陽江、茂名、湛江、佛山等地宣布實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施。

另外，截至23日11時，廣東已組織省內船舶10,398艘次轉移至合適水域避風，全省客渡航線已停運210條，客渡船舶已停航596艘，受影響的客渡航線、客渡船均已停運、停航。

深圳的羅湖口岸、福田口岸港鐵東鐵線也已暫停服務，廣深港高鐵西九龍站口岸，24日所有高鐵列車班次取消。文錦渡口岸、蓮塘口岸跨境車輛可正常通關，跨境公共交通暫停；皇崗口岸跨境車輛可正常通關，皇巴（穿梭巴士）每小時1班有限度運行。

廣東江門全市交通運輸領域將實施緊急管制。江門全市高速公路主線將漸次封閉，沿線收費站雙向只出不進，黃茅海大橋於23日15時實施封閉。江門全市所有公交線路、客運班線、鐵路列車、計程車（網約車）將暫停運營；客運碼頭及渡口全面停航停渡。

鐵路方面，大陸國鐵廣州局23日就對外披露，將根據颱風動態及影響範圍，對管內列車運行計畫進行調整， 23日12時起，廣東省內高鐵及普速列車開始逐步停運，停運範圍隨颱風影響動態調整； 24日全天廣東省內所有高鐵、普速列車停運； 25日凌晨起：將根據颱風影響減弱情況，逐步恢復列車開行，具體恢復車次將動態更新。

廣東臨近區域的鐵路部門也相應做出調整。中國鐵路南昌局集團透露，24日全天，南鐵停運江西、福建兩省往返廣東的全部旅客列車，停運衢寧、吉衡、滬昆等鐵路的部分旅客列車。此外，南鐵在颱風影響較小的南昌、九江、吉安、福州、廈門、南平等城市間加開城際旅客列車17趟，以滿足贛、閩2省內中短途旅客出行需要。

除了公路和鐵路，民航受颱風衝擊也很大。據航班管家統計，截至24日上午10時，珠海金灣機場航班全部取消，取消率100%；澳門機場取消航班98架次，取消率66%；香港機場取消航班767架次，取消率88%；深圳寶安機場取消航班1061架次，取消率85%；廣州白雲機場取消航班1249架次，取消率75%。粗略估算下，大灣區5座機場受颱風影響取消的航班共計3,489架次，23日也已經取消了1,200多架次。