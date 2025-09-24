快訊

颱風樺加沙／籠罩香港...已有62人傷 航空交通尚未恢復

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港天文台表示，超強颱風樺加沙已減弱為強颱風。圖為在深灣道天氣仍然惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴、樹木倒塌。（中通社）
香港天文台表示，超強颱風樺加沙已減弱為強颱風。圖為在深灣道天氣仍然惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴、樹木倒塌。（中通社）

香港天文台在午後改發八號東南烈風或暴風信號，超強颱風樺加沙」已減弱為強颱風，正逐漸遠離香港。警稱香港仍在高風險狀態，市民不要外出，港府初步統計颱風期間香港62人受傷。

香港天文台午後1點20分摘下較高的十號球，改掛八號東南烈風或暴風信號，說烈風至暴風程度的東南風，仍影響本港多處地區，香港仍在大風大雨狀態，預料八號信號會在晚間8點前維持。「樺加沙」集結在香港之西南偏西約180公里，預料向西或西北偏西移動，以時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。

香港警方說，超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，八號信號現正懸掛，全港仍處於高風險狀態。路面仍有積水、倒塌樹木和棚架等潛在危險，呼籲市民切勿掉以輕心，極端天氣期間，非必要請勿外出。

香港政府通報說，在風暴期間，至今收到437宗塌樹報告。土木工程拓展署收到1宗山泥傾瀉報告。渠務署收到15宗水浸報告。 至少37男、25女共62人在風暴期間受傷，到公立醫院急症室接受診治。 截至上午11點，民政事務總署在各區共開放50個臨時庇護中心，安置816人入住。

香港航空交通尚未恢復，香港機場管理局說，超強颱風影響航班升降，星期二已完成所有已計劃航班，客運大樓禁區內所有乘客均已登機或離開。機場24日未見大量旅客滯留，但仍有旅客在長椅上休息，機管局人員向旅客派發水及餅乾等乾糧，亦設有攤位，有爆米花及棉花糖提供予有需要旅客。

今次超強颱風，影響較突出的是香港海岸、河流水位上升，香港天文台指「樺加沙」帶來風暴潮，令香港水位普遍升高超過1.5公尺，維多利亞港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4公尺，而大埔滘及尖鼻咀潮汐站錄得的最高水位，為海圖基準面以上約3.8公尺，預料下午本港沿岸水位逐步下降。

香港 颱風 樺加沙

