微博指部分使用者「惡意炒作于朦朧墜樓」 禁言上千個帳號

本月11日，大陸男演員于朦朧墜樓身故引發關注，北京公安宣布逮捕3名編造謠言女子，另外新浪微博管理員23日晚間表示，部分使用者對此事件的炒作，已針對惡意挑動負面情緒等違規行為，共清理違規內容10萬餘條、對1千多個違規帳號予以階段性禁言直至關閉帳號處置；對逾1.5萬個多次在評論區進行惡意炒作的違規帳號，暫停評論功能。

據介面新聞，微博管理員13日曾發文稱，在警方已排除刑事嫌疑後，有個別使用者為博流量、蹭熱度，刻意發布無事實根據資訊、炮製陰謀論，甚至以惡意關聯、煽動舉報等非理性行為，變本加厲博眼球。為此，微博共清理違規博文及圖片4,300餘條，對60餘個違規帳號予以階段性禁言，直至關閉帳號處置。

9月11日，演員于朦朧被曝墜樓身亡，引發關注。當日下午6點44分，于朦朧工作室發文稱：「經警方工作，已排除刑事嫌疑」；9月16日，于朦朧工作室代其母發文表示，于朦朧是飲酒意外墜亡。

BBC中文網23日則指，北京朝陽公安將于朦朧案相關處置歸進大陸公安部「淨網2025」專項工作，並指網路盛傳的說法均為謠言，包括「于某某被他人組局侵害後跳樓」、「大佬要潛規則他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓」、「于朦朧母親被控制」、「監控被人為毀壞，背後有挺大勢力。現在于某某母親和妹妹都被控制起來了」，以及「于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」。

該則通報表示，3個主要謠言發布者已經被公安機關依法採取強制措施，並「對編造謠言行為供認不諱」。

BBC中文網也表示，「于朦朧死前究竟經歷了什麼？」成為大陸社交媒體上持續至今的議題，這些消息包括于朦朧獨自對抗娛樂圈潛規則、有官員之子參與迫害等，但無法獨立還原證據影片和以上言論的真實性。

該報導提到，于母在9月16日晚、墜樓事故5天後，通過于朦朧工作室微博發文再度確認官方說法：因飲酒意外墜樓，並呼籲各方停止猜測。報導指，該則聲明否認了民眾的疑慮重點，即于朦朧之死究竟是自殺還是意外？前者直接指向中國娛樂圈黑幕，該則微博獲得逾39萬條評論，民眾在對于母表達惋惜的同時也表示，查明真相才是對死者的尊重。