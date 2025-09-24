中國男星于朦朧離世 微博暫停逾萬個帳號評論功能

快訊

中央社／ 台北24日電

中國男星于朦朧離世事件被官方定調為「飲酒後意外墜樓」，但死因仍然成謎，引發中國網友熱議。中國社群平台微博表示，已清理違規內容10萬多條，對1000多個違規帳號禁言或關閉，並對1.5萬多個多次惡意炒作的違規帳號暫停評論功能。

中國微博管理員23日晚間發布公告，指警方就于朦朧「酒後意外墜樓身故」一事發布警情通報，對編造墜樓謠言的相關人員依法採取強制措施。

但微博發現，在警方通報發布後，有部分用戶持續在評論區惡意炒作，發布消費逝者甚至攻擊當事人及政府帳號的違規言論，挑動網路戾氣和極端情緒。這不僅是對逝者及其家屬的不尊重，而且嚴重擾亂公共秩序，對此微博堅決嚴肅處置。

截至目前，依據「微博社區公約」等相關規定，已針對惡意挑動負面情緒等違規行為清理違規內容10萬多條，對1000多個違規帳號作出階段性禁言直至關閉帳號，並對1.5萬多個多次在評論區進行惡意炒作的違規帳號暫停評論功能。

微博表示，將持續加大對惡意挑動負面情緒問題的打擊力度，如發現相關違規內容，用戶可舉報。

37歲中國男星于朦朧11日凌晨在北京墜樓身亡，儘管官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」，但死因細節仍然成謎，在中國網路上流傳不同說法，包括中國演藝圈內的潛規則等，大量相關貼文遭到刪除、禁評。

墜樓 情緒 網路

