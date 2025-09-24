快訊

影／強颱樺加沙襲香港！巨浪淹富麗敦海洋公園酒店 大廳滿地泥濘碎玻璃

香港01／ 撰文：鄧栢良
酒店正門外一地泥濘。（鄧栢良攝）
超強颱風樺加沙正開始遠離香港，但與其相關的颶風仍間中影響香港西南部。十號颶風信號會維持一段時間，同時間黃色暴雨警告信號現正生效。其中香港仔富麗敦海洋公園酒店有巨浪湧入酒店大堂，衝爛落地玻璃門，淹浸大堂。幸事件中沒有人受傷，但酒店大堂及門外車路一片泥濘，多塊玻璃粉碎，職員正在忙於清理。

網上流傳片段，顯示今早有海水湧入富麗敦海洋公園酒店大堂，其間有人跌倒大叫。另一條片段亦顯示整個大堂浸滿海水，相當洶湧。

海水退卻後可見大堂滿地積水，物件東倒西歪，對開的行車路一地泥濘。有職員在大堂掃水及檢拾雜物，消防員亦在場戒備，確定沒有人被困或受傷。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

文章授權轉載自《香港01》

酒店 海洋公園 颶風 香港 災後

