樺加沙今登陸廣東 央視：全省預計疏散民眾逾百萬人

強颱「樺加沙」離開台灣，預計24日登陸廣東沿海。大陸央視報導，預計它將在24日中午到夜間，在珠海到湛江一帶沿海地區登陸，沿海地區嚴陣以待。報導指，全廣東省各項的防颱工作不斷推進，截至23日下午5時30分，廣東省應轉移人數135萬，已經轉移了104萬。

廣東省氣象台首席預報員程正泉對比，2017年的「天鴿」和2018年的「山竹」，都是登陸廣東省的強颱風，登陸地點相似。他表示，「樺加沙」登陸時的強度可能會比上述2者更強，且範圍也會很廣，持續時間也會比較長，可能帶來的災害損失會超過這2個颱風。建議做好安全防護措施、儘量減少不必要出門。

報導提到，廣東沿海地區嚴陣以待，截至23日晚間9時，廣東茂名已實施「五停」（停課、停工、停產、停運和停業）。

同時，像茂名市博賀鎮的博美小學已作為臨時安置點，需要轉移的群眾登記後可在領物資處領取麵包、水和泡麵。截至23日晚間8時，像博美小學這樣的臨時安置點共有2,200多個，有近8萬人完成了轉移。

廣東省應急管理廳汛旱風災害救援處賴先龍表示，「樺加沙」屬於超強颱風，廣東省於23日上午發布全省的緊急動員令；廣東省防總於23日10時也啟動了防風I級應急響應（最高等級），能能看出這次颱風防禦形勢的嚴峻性，目前廣東21個地市，121個縣區全部啟動了防汛防風應急響應，並協同香港、澳門有關部門，加強颱風監測預報資訊共享、搶險救援協作。