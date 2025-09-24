玉猴獎「十大最具商業價值文旅IP」 三星堆．榮耀覺醒3度獲獎

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「三星堆．榮耀覺醒」海報。 本報德陽傳真
「三星堆．榮耀覺醒」海報。 本報德陽傳真

日前，被譽為大陸「原創IP奧斯卡」的第八屆「玉猴獎」頒獎典禮在深圳舉行。來自四川德陽的科幻冒險喜劇動畫「三星堆．榮耀覺醒」榮獲2025年度「玉猴獎」之「十大最具商業價值文旅IP」稱號。這也是該作品第三次摘得該榮譽。

「三星堆．榮耀覺醒」由四川三星堆文化傳媒有限公司出品。該動畫以位於德陽的三星堆傳統文化為核心，講述了雲昊、蓋奇、天馬面對神秘詭異的謎團，互相幫助，在戰勝困難的過程中一步步地成長，並逐漸解開三星堆神秘符號背後埋藏的秘密的故事。

該動畫不僅情節扣人心弦，更在潛移默化中傳遞了團結、智慧與探索精神。

「玉猴獎」作為大陸首個以市場價值為評選標準的IP產業類獎項，自2016年創辦以來，一直致力於挖掘和推廣具有潛力的原創IP。

「三星堆．榮耀覺醒」不僅是一部動畫，更以年輕化表達啟動古老文明，以產業化路徑實現商業反哺文化，讓文明從博物館展櫃走進了日常生活。

除玉猴獎外，該作品還曾獲評大陸國家廣電總局優秀動畫片、入選大陸IP資源庫「IP錦鯉」。

