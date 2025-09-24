電影票根 成北京「商圈護照」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京首鋼園附近商圈，憑電影票根可享受用餐折扣、遊戲暢玩等超多福利。 本報北京傳真
北京首鋼園附近商圈，憑電影票根可享受用餐折扣、遊戲暢玩等超多福利。 本報北京傳真

「憑電影票根就餐打八折」、「用票根可體驗小班運動課一節」、「憑票根遊戲暢玩一小時」，小小的電影票根，如今變身京城商圈「消費護照」。今年暑期，「看電影，愛生活—2025北京仲夏電影嘉年華」活動火熱開展， 30餘個重點商圈和20餘個影院參與促消費活動，「票根經濟」撬動城市消費新活力。

在保利國際影城天安門店看場電影，持票根可半價體驗北京坊瑞鏡VR空間梵古星空主題展；逛藍色港灣，可憑商圈消費小票獲贈電影票；來到合生匯，還可憑電影票根免費抽取霸王茶姬、湯城小廚、北島裏等200多個品牌的超千份「霸王餐」。

今年暑期，60餘部電影新片定檔上映，影院熱度持續升溫。「看電影、愛生活—2025北京仲夏電影嘉年華」聯動30餘個商圈，以「票根經濟」推動消費互惠。「以前看完電影，票根隨手就扔。沒想到這次拿著票根，還能享受吃喝玩樂各種優惠。」愈來愈多消費者拿著電影票根，解鎖了城市的「新玩法」。

例如，北京市商務局聯動貓眼、美團平台，將觀影購票優惠與商場餐飲福利互連互通；海淀區組建「電影消費聯盟」，拓展「電影+親子」「電影+運動」新場景，並開展露天電影放映與特色市集活動，讓市民體驗光影魅力、共用消費紅利；萬達集團聯動近千家品牌，消費者憑萬達影城票根即可享受多重優惠。

以票根經濟為切口，單次觀影消費向餐飲、展覽、文創、旅遊等領域不斷延伸，各大商圈也通過豐富多彩的「電影+」文旅活動吸引客流，帶動暑期消費。

「票根經濟活動讓消費者願意在商圈更長時間地停留。」保利國際影城天安門店駐店經理常強介紹，顧客既能憑電影票根享受用餐折扣，也能憑消費小票折扣觀影，影城客流增長明顯，商圈也實現了從「單點消費」到「鏈條消費」的躍遷。

電影 北京

延伸閱讀

萬那杜官員訪北京後 稱大陸將捐贈逾千萬元警用裝備

影／軍卡被沖走！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 彷彿《明天過後》電影

「屍速」名導延尚昊喊話台灣觀眾！「醜得要命」因楊德昌而誕生

台灣最猛鬧鬼地標《辛亥隧道》開鏡！ 李多慧直呼「想見鬼」嚇壞眾人

相關新聞

電影票根 成北京「商圈護照」

「憑電影票根就餐打八折」、「用票根可體驗小班運動課一節」、「憑票根遊戲暢玩一小時」，小小的電影票根，如今變身京城商圈「消...

玉猴獎「十大最具商業價值文旅IP」 三星堆．榮耀覺醒3度獲獎

日前，被譽為大陸「原創IP奧斯卡」的第八屆「玉猴獎」頒獎典禮在深圳舉行。來自四川德陽的科幻冒險喜劇動畫「三星堆．榮耀覺醒...

乘客疑衝向門...iPad及AirPods被車門夾爛「分屍」 網嘲諷這件事

乘搭港鐵切勿衝向門！近日有港鐵乘客疑似衝向門，結果裝有iPad及AirPods的袋子被車門夾爛「分屍」，iPad被夾彎之餘，散開成兩部份，屏幕碎...

影／當你有個不聽勸的爸！一家5口「硬嗑5.5公斤」榴槤 吃到乾嘔

「這輩子不想再聽見榴槤兩個字！」泰國清邁國際機場日前出現一幕可怕的景象，一位大陸爸爸因為不聽勸，非要買榴槤回大陸，結果榴...

大陸互聯網管理部門宣布懲處「惡意」貼文 宣傳「躺平」也不行

據法新社報導，在宣布展開這項專項打擊行動之前，中國大陸已對網路平台採取了一系列懲罰措施。此次加強打擊行動的具體日期尚...

「為什麼中國會偏好戰爭？」全智賢陷辱華風波廣告遭下架 團隊這樣回

南韓知名女演員全智賢近期因主演的電視劇《暴風圈》陷入輿論漩渦，劇中多處涉華台詞與相關畫面在大陸社交網路引起爭議並遭網友抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。