電影票根 成北京「商圈護照」

「憑電影票根就餐打八折」、「用票根可體驗小班運動課一節」、「憑票根遊戲暢玩一小時」，小小的電影票根，如今變身京城商圈「消費護照」。今年暑期，「看電影，愛生活—2025北京仲夏電影嘉年華」活動火熱開展， 30餘個重點商圈和20餘個影院參與促消費活動，「票根經濟」撬動城市消費新活力。

在保利國際影城天安門店看場電影，持票根可半價體驗北京坊瑞鏡VR空間梵古星空主題展；逛藍色港灣，可憑商圈消費小票獲贈電影票；來到合生匯，還可憑電影票根免費抽取霸王茶姬、湯城小廚、北島裏等200多個品牌的超千份「霸王餐」。

今年暑期，60餘部電影新片定檔上映，影院熱度持續升溫。「看電影、愛生活—2025北京仲夏電影嘉年華」聯動30餘個商圈，以「票根經濟」推動消費互惠。「以前看完電影，票根隨手就扔。沒想到這次拿著票根，還能享受吃喝玩樂各種優惠。」愈來愈多消費者拿著電影票根，解鎖了城市的「新玩法」。

例如，北京市商務局聯動貓眼、美團平台，將觀影購票優惠與商場餐飲福利互連互通；海淀區組建「電影消費聯盟」，拓展「電影+親子」「電影+運動」新場景，並開展露天電影放映與特色市集活動，讓市民體驗光影魅力、共用消費紅利；萬達集團聯動近千家品牌，消費者憑萬達影城票根即可享受多重優惠。

以票根經濟為切口，單次觀影消費向餐飲、展覽、文創、旅遊等領域不斷延伸，各大商圈也通過豐富多彩的「電影+」文旅活動吸引客流，帶動暑期消費。

「票根經濟活動讓消費者願意在商圈更長時間地停留。」保利國際影城天安門店駐店經理常強介紹，顧客既能憑電影票根享受用餐折扣，也能憑消費小票折扣觀影，影城客流增長明顯，商圈也實現了從「單點消費」到「鏈條消費」的躍遷。