乘客疑衝向門...iPad及AirPods被車門夾爛「分屍」 網嘲諷這件事

乘搭港鐵切勿衝向門！近日有港鐵乘客疑似衝向門，結果裝有iPad及AirPods的袋子被車門夾爛「分屍」，iPad被夾彎之餘，散開成兩部份，屏幕碎裂，損毀非常嚴重。該乘客於網上發文分享損毀情況，引來網友嘲諷及批評衝向門，「自己拿來衰」、「哈，真是自取滅亡，這麼喜歡衝撞門，等到最後會死嗎？」、「不衝門怎會夾成這樣，當交智商稅吧」、「蘋果終於有摺機」、「沒有爆炸你就能撿到，炸爛了門你要賠償的」、「只是沒有了iPad就算好運，但要賠償打壞了隧道的設備你即便破產了也賠不起。」。

更有網友留言聲稱目擊過程，原PO未能衝進車廂，人留在月台，月台有乘客見到袋子被車門夾著立即按急煞，「全車的人為了他開出來都要倒回去」。

該港鐵乘客於Threads上發文慘嘆「絕望之門」，從他上載的照片及影片見到，裝有iPad及AirPods的袋子被港鐵車門夾著，慘遭「分屍」，iPad散開成兩部份，屏幕碎裂，AirPods亦散開部件。

港鐵乘客疑衝向門 iPad及AirPods被車門夾爛

有網友留言聲稱目擊過程，「人（原PO）在月台，包被車夾到了，幕門沒有夾住，車子開出去了，但車子也被人在月台按了緊急煞車停下了」、「全車的人為了他開出來都要倒回去」。

網友嘲諷：如果沒有爆炸你就抓到啦

不少網友直斥原PO衝向門，「肯定會衝進來的，累到整車人陪你在這裡等」、「衝門的代價，吃過鹹魚就得承受口渴，還要所有人陪你一起延遲，上不去就只能下架，而現在也不是沒有車的時候」、「又要學人衝門，人又不夠快，又不夠靈活，2-3分鐘就下一班了，都不知道衝什麼，遲出門就等著遲到」、「其實香港港鐵的列車這麼頻密，不需要衝過去等車！等三、幾分鐘就有下一班車，速度很快！」、「每次看到這些都覺得那些人不是很懂得去權衡輕重，都只是講幾分鐘，如果真的如此就應該趕早些出去解決一切問題」。

有網友說，「iPad和AirPods表示這個計程車是人生中最痛苦的一程」、「大半個袋都在車門外面，就算Apple Care還未過期，iPad的醫療費隨時可以和新機相提並論」、「如果因為衝門夾住的物件弄壞了幕門，到時全世界一起沒有車搭之餘，地鐵要你賠償才是最大的麻煩！」、「地鐵還可以告你，破壞列車」。

網友：要等多久都不應該衝門

有網友就指出，「這裡應該是康城，12分鐘一班」、「你試著在晚上等屯馬線，等到你火都來了，等一班等足8分鐘9分鐘也敢死，整天都要看著Apps下月台追車。」、「康城和落馬洲很多時候要等3、4輛車才有1輛，不止等10分鐘，不過即使要等很久也不應該衝門」。

有網友分享，「不知道原PO是否在衝門，但之前在調景嶺放學的時候，當時沒有任何關門的提示聲，我很普通地走進去車廂，然後突然關門夾到我，然後過了一會兒才開門再開車，不知道是職員按錯按鈕還是怎樣。」。

