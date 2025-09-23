樺加沙來襲 深圳嚴禁哄抬物價最高罰逾2千萬

颱風樺加沙來襲，深圳當局提醒民眾儲備至少3天物資。超市雖一度被搶購一空，但當局仍宣稱已加大供應力度，價格整體平穩，並提醒若出現哄抬價格等行為，最高可罰人民幣500萬元（約新台幣2100萬元）。

綜合香港01和澎湃新聞報導，昨天開始就有不少廣東民眾在超市搶購蔬菜、肉類，多家超市的蔬菜、新鮮肉類與泡麵等物資一度被搶購一空，貨架上只剩辣椒。

不過，深圳市、廣州市商務局22日都發布公告，宣稱這是「短時、局部現象」，兩市生活必需品供應充足，價格總體平穩，無需盲目囤貨。

深圳市商務局說，目前全市「保供應企業」按照平常需求的2至3倍加大生活必需品的投放，因市場需求集中釋放，部分商超的蔬菜和鮮肉供應「一度出現緊張情況，但隨著供應力度加大很快緩解」。

深圳商務局還提醒業者嚴格遵守「價格法」，不得哄抬價格，若出現違規行為，將依法嚴懲：違反明碼標價最高罰款人民幣5000元，價格欺詐最高罰款50萬元，哄抬價格最高可罰300萬元，串通操縱價格最高可罰500萬元。

第一財經報導，各大超市、電商平台、生鮮連鎖店已加強向廣東地區補貨，按照日常供應量的2到3倍備貨，重點覆蓋蔬菜、水果、肉蛋乳、米麵糧油等民生必需商品。超市外送部分，深圳、廣州等地的盒馬店鋪與京東七鮮在深圳的部分店鋪公告，今晚6時起停止線上配送服務。

另根據屬地要求，各外賣平台在深圳自今晚6時起停止接單派單，廣州也將今晚9時起停止外賣接單派單。