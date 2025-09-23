「為什麼中國會偏好戰爭？」全智賢陷辱華風波廣告遭下架 團隊這樣回

南韓知名女演員全智賢近期因主演的電視劇《暴風圈》陷入輿論漩渦，劇中多處涉華台詞與相關畫面在大陸社交網路引起爭議並遭網友抵制。多個國際品牌隨後撤下其在大陸有關廣告。全智賢團隊9月23日回應稱，全智賢在中國預定的活動和廣告拍攝只是延期。

據杭州日報引述業內人士透露，全智賢此次風波導致其中國市場商業鏈條基本斷裂，估計違約金和廣告撤換成本等損失超過2億元人民幣。

在《暴風圈》電視劇中，全智賢飾演的角色有台詞稱，「為什麼中國會偏好戰爭？核彈可能落在中國邊境」。有關台詞及畫面被大陸網友認為涉嫌辱華，隨即在網路引發抵制聲浪。

全智賢方面相關人士在接受韓媒OSEN電話採訪時表示，全智賢在中國的廣告被取消一事毫無根據，並解釋原定的活動和廣告拍攝確實延期了，但沒有取消。

此前，La Mer、Louis Vuitton（LV）的官方微博已刪除全智賢所有相關圖文。全智賢代言的另一品牌Piaget也撤下廣告內容。