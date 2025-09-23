快訊

好像海嘯！堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

「為什麼中國會偏好戰爭？」全智賢陷辱華風波廣告遭下架 團隊這樣回

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
全智賢在劇中說出一句「為什麼中國會偏好戰爭？」。（取材自微博）
全智賢在劇中說出一句「為什麼中國會偏好戰爭？」。（取材自微博）

南韓知名女演員全智賢近期因主演的電視劇《暴風圈》陷入輿論漩渦，劇中多處涉華台詞與相關畫面在大陸社交網路引起爭議並遭網友抵制。多個國際品牌隨後撤下其在大陸有關廣告。全智賢團隊9月23日回應稱，全智賢在中國預定的活動和廣告拍攝只是延期。

據杭州日報引述業內人士透露，全智賢此次風波導致其中國市場商業鏈條基本斷裂，估計違約金和廣告撤換成本等損失超過2億元人民幣。

在《暴風圈》電視劇中，全智賢飾演的角色有台詞稱，「為什麼中國會偏好戰爭？核彈可能落在中國邊境」。有關台詞及畫面被大陸網友認為涉嫌辱華，隨即在網路引發抵制聲浪。

全智賢方面相關人士在接受韓媒OSEN電話採訪時表示，全智賢在中國的廣告被取消一事毫無根據，並解釋原定的活動和廣告拍攝確實延期了，但沒有取消。

此前，La Mer、Louis Vuitton（LV）的官方微博已刪除全智賢所有相關圖文。全智賢代言的另一品牌Piaget也撤下廣告內容。

廣告 網路

延伸閱讀

全智賢辱華被炎上6天！慘被中國全面抵制　經紀公司發聲了

惹怒中國人+1！潤娥「蔘雞湯贏佛跳牆」陸網氣炸了　轟辱華棄劇：扭曲事實

全智賢慘遭中國封殺！IG被小粉紅灌爆　代言損失破10億

全智賢「暴風圈」一句台詞爆辱華爭議　代言品牌急刪貼文

相關新聞

怪獸級強颱樺加沙來襲 廣東發緊急動員令：努力實現「不死人」

怪獸級強颱「樺加沙」即將來襲，23日上午，廣東省人民政府官網發布緊急動員令，全省進入防風一級應急響應狀態。廣東防風應急響...

「為什麼中國會偏好戰爭？」全智賢陷辱華風波廣告遭下架 團隊這樣回

南韓知名女演員全智賢近期因主演的電視劇《暴風圈》陷入輿論漩渦，劇中多處涉華台詞與相關畫面在大陸社交網路引起爭議並遭網友抵...

超強颱風將臨 香港掛八號風球公共交通陸續停運

超強颱風「樺加沙」迫近，香港天文台下午掛起八號風球，意味著香港海陸交通停止，社會活動陸續取消。

強颱樺加沙將來襲...香港天文台掛出8號風球 已有數百架航班取消

強颱「樺加沙」即將來襲，香港天文台今日下午2時20分，發出八號西北烈風或暴風信號。據香港電台報導，香港機管局表示，受「樺...

樺加沙要來了！深圳呼籲市民準備3天的食品藥物

強颱「樺加沙」即將侵襲大陸華南地區，深圳市政府微信公眾號《深圳發布》指出，23日午後風雨將逐漸加大，23日夜間到24日是...

全球最大7米高Labubu穿「HKG」白上衣 香港機場首展

「THE MONSTERS×香港國際機場開幕禮」22日舉行，並在香港國際機場離境大堂展出全球最大的KING MON裝置，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。