大陸互聯網管理部門宣布懲處「惡意」貼文 宣傳「躺平」也不行

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲中文網

據法新社報導，在宣布展開這項專項打擊行動之前，中國大陸已對網路平台採取了一系列懲罰措施。此次加強打擊行動的具體日期尚未公布。

中國要求網路服務機構嚴格審核和控制其內容，以防止出現顛覆性、粗俗、色情或一般性內容有害的貼文。

上周末，中國國家互聯網信息辦公室宣布，網路服務平台微博和流媒體平台快手已受到「紀律處分」。理由是這些平台過度關注名人新聞和「不良」內容。此外，小紅書也在9月份受到了處罰。

中國國家網信辦稱，此次整治行動旨在解決的問題領域包括：防止傳播有關經濟、金融、社會問題或政治「謠言」。此外，網信辦的聲明還指出，應避免「強行將身份、地域或性別與其他信息關聯」，從而對其進行污名化或人為誇大。在實踐中，這可能意味著對歧視性貼文進行嚴厲打擊。

這項專項行動的目標還在於解決「誇大個案以助長躺平等負面情緒」的問題。法新社指出，這一點可能暗指中國年輕人普遍存在的生活方式，他們更喜歡輕鬆的生活而不是努力工作。

網信辦的聲明稱，此次整治行動旨在「營造更加文明理性的網路環境」。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

網路 小紅書 微博 躺平

