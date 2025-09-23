怪獸級強颱樺加沙來襲 廣東發緊急動員令：努力實現「不死人」

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
怪獸級強颱「樺加沙」即將來襲，廣東發布緊急動員令，省委書記黃坤明要求努力實現「不死人、少傷人、少損失」目標。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
怪獸級強颱「樺加沙」即將來襲，廣東發布緊急動員令，省委書記黃坤明要求努力實現「不死人、少傷人、少損失」目標。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

怪獸級強颱「樺加沙」即將來襲，23日上午，廣東省人民政府官網發布緊急動員令，全省進入防風一級應急響應狀態。廣東防風應急響應已經升至最高一級，廣東省委書記黃坤明要求全面進入臨戰狀態，努力實現「不死人、少傷人、少損失」目標。

據南方日報報導，廣東氣象、海洋、水文部門預報，今年第18號颱風「樺加沙」正快速趨向廣東省海面，將以強颱風甚至超強颱風級正面登陸廣東省。受其影響，9月23日至25日，廣東省沿海海面將出現10—16級大風、陣風17級以上，中南部市縣將有暴雨到大暴雨、局部特大暴雨。

省政府的緊急動員令內容顯示：颱風「樺加沙」具有強度強、移速快、影響範圍廣、破壞力大等特點，尤其是廣東剛剛遭受颱風「米娜」襲擊，部分地區土壤含水量飽和，承災能力減弱，再次遭受超強颱風襲擊，災害的風險性、危害性將大幅增加，防禦形勢十分嚴峻緊迫。廣東省作出六點要求：

一、全省迅速動員，全力投入防風防汛和搶險救災工作；

二、加強監測預警，強化公眾宣傳和避險指引；

三、堅持人民至上，做好危險區域群眾轉移避險工作；

四、強化海上管控，確保船回港人上岸；

五、加強風險防控，抓好隱患排查和應急處置工作；

六、加強組織領導，確保應急指揮體系暢通有序。

此外，廣州市應急管理局、市氣象局指出，受颱風「樺加沙」影響，預計23日夜間至25日該市將有一次暴雨到大暴雨的降水過程。今日起陸地陣風達9至12級，港區和高地陣風達13至17級。當局提醒民眾減少外出，不要冒險涉水通行，不在高壓線、大樹下和危房附近逗留。海上船隻和作業人員及時回港避風，濱海和山區旅遊注意安全。

廣東 颱風 暴雨

相關新聞

怪獸級強颱「樺加沙」即將來襲，23日上午，廣東省人民政府官網發布緊急動員令，全省進入防風一級應急響應狀態。廣東防風應急響...

樺加沙如何練成怪獸級「風王」？陸專家解析原因

繼日前提前呼籲民眾做好「巨災防禦」準備後，廣東省防汛防旱防風總指揮部今天上午10點已將防風Ⅱ級應急響應提升至最高等級的防...

強颱樺加沙將來襲...香港天文台掛出8號風球 已有數百架航班取消

強颱「樺加沙」即將來襲，香港天文台今日下午2時20分，發出八號西北烈風或暴風信號。據香港電台報導，香港機管局表示，受「樺...

超強颱風將臨 香港掛八號風球公共交通陸續停運

超強颱風「樺加沙」迫近，香港天文台下午掛起八號風球，意味著香港海陸交通停止，社會活動陸續取消。

樺加沙要來了！深圳呼籲市民準備3天的食品藥物

強颱「樺加沙」即將侵襲大陸華南地區，深圳市政府微信公眾號《深圳發布》指出，23日午後風雨將逐漸加大，23日夜間到24日是...

全球最大7米高Labubu穿「HKG」白上衣 香港機場首展

「THE MONSTERS×香港國際機場開幕禮」22日舉行，並在香港國際機場離境大堂展出全球最大的KING MON裝置，...

