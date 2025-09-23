怪獸級強颱樺加沙來襲 廣東發緊急動員令：努力實現「不死人」

怪獸級強颱「樺加沙」即將來襲，23日上午，廣東省人民政府官網發布緊急動員令，全省進入防風一級應急響應狀態。廣東防風應急響應已經升至最高一級，廣東省委書記黃坤明要求全面進入臨戰狀態，努力實現「不死人、少傷人、少損失」目標。

據南方日報報導，廣東氣象、海洋、水文部門預報，今年第18號颱風「樺加沙」正快速趨向廣東省海面，將以強颱風甚至超強颱風級正面登陸廣東省。受其影響，9月23日至25日，廣東省沿海海面將出現10—16級大風、陣風17級以上，中南部市縣將有暴雨到大暴雨、局部特大暴雨。

省政府的緊急動員令內容顯示：颱風「樺加沙」具有強度強、移速快、影響範圍廣、破壞力大等特點，尤其是廣東剛剛遭受颱風「米娜」襲擊，部分地區土壤含水量飽和，承災能力減弱，再次遭受超強颱風襲擊，災害的風險性、危害性將大幅增加，防禦形勢十分嚴峻緊迫。廣東省作出六點要求：

一、全省迅速動員，全力投入防風防汛和搶險救災工作； 二、加強監測預警，強化公眾宣傳和避險指引； 三、堅持人民至上，做好危險區域群眾轉移避險工作； 四、強化海上管控，確保船回港人上岸； 五、加強風險防控，抓好隱患排查和應急處置工作； 六、加強組織領導，確保應急指揮體系暢通有序。

此外，廣州市應急管理局、市氣象局指出，受颱風「樺加沙」影響，預計23日夜間至25日該市將有一次暴雨到大暴雨的降水過程。今日起陸地陣風達9至12級，港區和高地陣風達13至17級。當局提醒民眾減少外出，不要冒險涉水通行，不在高壓線、大樹下和危房附近逗留。海上船隻和作業人員及時回港避風，濱海和山區旅遊注意安全。