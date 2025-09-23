超強颱風將臨 香港掛八號風球公共交通陸續停運

快訊

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
超強颱風「樺加沙」迫近香港，香港天文台14時20分掛出八號風球。香港國際機場已有大批航班取消，圖為機場內因颱風被迫滯留的旅客。（中新社）
超強颱風「樺加沙」迫近香港，香港天文台14時20分掛出八號風球。香港國際機場已有大批航班取消，圖為機場內因颱風被迫滯留的旅客。（中新社）

超強颱風「樺加沙」迫近，香港天文台下午掛起八號風球，意味著香港海陸交通停止，社會活動陸續取消。

香港天文台在下午2時20分，發出八號西北烈風或暴風信號，取代已掛起的三號風球，說會視乎超強颱風「樺加沙」與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高信號。

香港天文台說，「樺加沙」環流廣闊，風勢猛烈，外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料香港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪。

香港機場管局表示，受超強颱風「樺加沙」影響，截至上午10時30分，機場全日共有382班航班取消，43班航班延誤。局方又提醒旅客，出發前先向航空公司查詢航班最新情況，待確定機位及航班時間後才出發前往機場。

香港海事處則宣布，屯門、藍巴勒海峽、昂船洲、新油麻地、柴灣及西環公眾貨物裝卸區，暫時關閉。香港港九小輪及新渡輪宣佈，下午起陸續停航。因大批打工仔要放下工作回家，香港公共交通方面，巴士會在下午4點後陸續停運，地鐵將提供有限度服務。

香港政府服務、司法機構等全部停止運作，公共醫療機構只提供緊急服務。香港社會福利署宣布，所有轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位，以及日間康復服務單位，包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心，已經停止開放。

香港飲食、零售業陸續關閉，香港大部份超市在此前食品、蔬菜貨架已被搶購一空。八號風球掛起後，仍有部份食品店舖出現排隊人龍。

超強颱風「樺加沙」即將來襲，香港許多大樓的玻璃都已經貼上膠帶防颱。（法新社）
超強颱風「樺加沙」即將來襲，香港許多大樓的玻璃都已經貼上膠帶防颱。（法新社）

