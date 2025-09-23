快訊

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

強颱樺加沙將來襲...香港天文台掛出8號風球 已有數百架航班取消

聯合報／ 大陸中心／即時報導
超強颱風「樺加沙」尚未正式登陸，23日上午，香港國際機場已有大量航班取消，不少旅客的行程因 此大亂。（中通社）
強颱「樺加沙」即將來襲，香港天文台今日下午2時20分，發出八號西北烈風或暴風信號。據香港電台報導，香港機管局表示，受「樺加沙」影響，截至上午10時30分，機場共有382班航班取消，43班航班延誤。

香港機管局呼籲旅客出發前，先向航空公司查詢航班最新情況，待確定機位及航班時間後才出發前往機場。旅客也可以瀏覽香港國際機場網站，或行動應用程式「My HKG」查閱有關最新航班資訊。

深圳特區報則指出，深圳機場將於23日20時起暫停所有航班運行。報導稱，針對此次超強颱風「樺加沙」防禦，深圳機場高度重視，21日起，機場各單位已組織對航站樓、飛行區、在建工地、機場碼頭、油庫等重點區域進行全面檢查，對各類設施設備進行抗風加固、對各類排水設施和泵渠進行疏通檢查。

據悉，深圳機場將在24日颱風影響減弱後，再會同空管、航空公司及時評估適航條件，在確保安全的前提下逐步有序恢復航班運行。另，受颱風影響，深圳機場碼頭9月21日至9月25日所有船班停航。

