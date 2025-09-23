樺加沙要來了！深圳呼籲市民準備3天的食品藥物

強颱「樺加沙」即將侵襲大陸華南地區，深圳市政府微信公眾號《深圳發布》指出，23日午後風雨將逐漸加大，23日夜間到24日是風雨最強時段，局部地區將出現特大暴雨，提醒深圳市民準備好三天左右的食品和藥物。

深圳新聞網指出，22日，廣東部分商超已經被搬空，「只有辣椒被剩下」。不過大陸其他省份民眾對這則新聞的關注點卻是：「糧油貨架被搶購一空，蔬菜區的辣椒卻堆成小山」這個現象，紛紛留言：「廣東人到底有多怕辣？」「不吃辣是廣東人最後的倔強」。

根據深圳市政府發布的《防颱風防汛緊急動員令》（2025年1號），深圳地鐵全線網將於今日（23日）提前結束運營。各線路末班車將於18時從各線路首末站點發出，各站末班車發出後，車站將只出不進。

深圳市三防辦（深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室的簡稱）專家張波表示，根據氣象監測預報數據和歷史案例，「樺加沙」給深圳帶來的主要風險集中在極端強風影響、天文大潮風險、強降雨影響三個方面。

張波表示，目前「樺加沙」中心最大風力已達17級以上(62米/秒)，七級風圈半徑覆蓋340-480公里，雲系範圍超過整個廣東省。「樺加沙」若以16級強度登陸，其強風持續時間和破壞範圍將顯著擴大，尤其對高層建築玻璃帷幕、塔吊、戶外廣告牌、行道樹等將造成嚴重威脅。

他還提到，颱風可能疊加天文大潮的風險。此次「樺加沙」登陸期間，正值農曆初三，可能會遇到天文大潮，海水會因颱風影響額外升高，兩者疊加的危害遠超單一災害，沿海低窪區海水倒灌風險更高。

張波強調，還要注意颱風帶來強降雨影響。預計「樺加沙」將給深圳帶來300毫米左右的降雨，疊加風暴潮的頂托作用，深圳河、茅洲河、珠江口水系河流可能因高潮位頂托導致排水不暢，引發濱海低窪區域出現內澇。

深圳市三防辦工作人員任玉盛表示 ，目前深圳全市865個應急避難場所已做好開放準備，各部門正在對老舊房屋、橋涵、隧洞、低窪路段、行道樹等進行逐一排查。