樺加沙如何練成怪獸級「風王」？陸專家解析原因

聯合報／ 大陸中心／即時報導
面對超級強颱「樺加沙」即將來襲，粵港澳現在都「剉咧等」。圖為美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）23日拍攝「樺加沙」影像。（法新社）
繼日前提前呼籲民眾做好「巨災防禦」準備後，廣東省防汛防旱防風總指揮部今天上午10點已將防風Ⅱ級應急響應提升至最高等級的防風Ⅰ級應急響應。面對超級強颱「樺加沙」即將來襲，粵港澳現在都「剉咧等」，新華社更稱「樺加沙」是今年西北太平洋的「風王」。

據大陸中央氣象台預報，「樺加沙」將於24日中午到晚上在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸。

新華社指出，「樺加沙」具有風圈範圍廣、強度強等特點。對其「風王」地位如何形成的？大陸中央氣象台首席預報員王皘解析，「樺加沙」於18日夜間在菲律賓以東的暖洋面生成，這個區域海溫超過29℃，暖水層深厚，如同颱風的「能量庫」，為其持續增強提供源源不斷的能量。

王皘說，同時熱帶輻合帶內西南季風與偏東氣流交匯，水汽輸送充沛，大氣層結不穩定，也非常利於颱風對流持續發展。此外，颱風途經區域垂直風切變較弱，颱風暖心結構維持，進一步助推其迅猛增強。

王皘指出，「樺加沙」與2018年第22號颱風「山竹」在規模和移動路徑上較為相似。「山竹」曾帶來長時間大風、大範圍強降雨，對粵港澳瓊多地海陸空交通造成嚴重影響。

但今天都已經是24節氣的「秋分」，為何颱風還「紮堆出現？王皘指出，事實上，一年四季都會有颱風生成。登陸中國的颱風最早出現在4月，最晚則在12月，其中7月至9月是生成颱風個數最多、也是颱風登陸最頻繁的月份。在氣象學上，9月至11月生成的颱風被稱為「秋颱風」。

從常年平均（1991年至2020年）看，秋颱每年生成10.7個，其中有2.33個登陸中國。但與夏颱相比，秋颱平均強度更強。在1949年至2023年登陸中國的秋颱中，34.88%為颱風級別（大陸颱風分級與台灣不同），17.95%為強颱級別，4.10%為超強颱風級別。

2024年第11號颱風「摩羯」是有氣象記錄以來，秋季登陸中國的最強颱風（17級，62米/秒），其在超強颱級別維持時間長達64小時。

同時，秋颱登陸中國的地點普遍偏南。進入秋季後，影響熱帶氣旋路徑的副熱帶高壓開始東退南移，位置逐漸偏南。因此，秋颱風最常見的登陸地為廣東、海南、台灣和福建。

