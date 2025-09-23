快訊

喜馬拉雅山放煙火後 蔡國強又說：感謝聰明的動物們

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
藝術家蔡國強身著始祖鳥服裝在煙花秀完成後發言說，「感謝聰明的動物們幫助...支持我們在這裡大鬧天宮」，再度引發大陸輿論批評。（圖／截自微博影片）
戶外運動品牌「始祖鳥」聯手藝術家蔡國強在西藏日喀則境內的喜馬拉雅山脈舉辦煙花秀，引發破壞生態環境的爭議還持續延燒。近日曝光的現場影片顯示，蔡國強在煙花秀完成後發言說，「感謝聰明的動物們幫助...支持我們在這裡大鬧天宮」，再度引發大陸輿論批評。

綜合極目新聞、杭州日報和熱度新聞報導，曝光的影片顯示，蔡國強當天身穿橙色始祖鳥上衣，在發言中感慨「這是一條盤旋的龍啊！震撼！」

蔡國強在發言中還感謝了牧民配合、感謝聰明的動物們幫助、感謝始祖鳥，「讓我的點火線路暢通無阻。很感恩在場的大家和我一起實現我年輕時的夢想，全力支持我們在這大鬧天宮，或者我們一起大鬧天宮。最後要感謝這片土地，這裡的人民和永恆的大自然，期待未來有機會和大家再次相聚世界屋脊。」

發言影片曝光後，蔡國強再度引發大陸網友質疑，有人留言說：「他知道那裡有動物啊？」「氣得人想笑，就算是道歉還得問問人家小動物接不接受啊？」

中國小動物保護協會22日通過公眾號發文表示，該協會高度重視蔡國強與始祖鳥聯合舉辦的煙花活動，對此次事件可能給當地動物帶來的影響深感憂慮。

該協會倡議，藝術創作與商業實踐的價值，絕不應建立在驚擾生靈、破壞生態的代價之上。呼籲全社會秉持敬畏自然的理念，以科學與人文並重的態度，守護高原動物的棲息淨土，「別讓藝術驚擾生靈，這『熱鬧』請適可而止」。

藝術家蔡國強19日在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區燃放煙火，引發破壞高原植被與生態環境的重大爭議。（圖／取自新聞晨報）
