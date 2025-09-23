超強颱風樺加沙來襲 廣東多地14時起分批停班、停課

超強颱風「樺加沙」預計明天（24日）在廣東中西部沿海地區登陸，珠三角嚴陣以待。截至今日（23日）上午10時，廣東深圳、珠海、江門、中山、惠州、東莞、陽江、茂名、湛江、潮州、佛山等11市，已發布通告實行「五停」措施，即停課、停工、停產、停運、停業。汕頭將分區域、分行業、分時段實行「四停」。

據南方都市報報導，深圳市防汛防旱防風指揮部今早宣布，今午將在全市範圍內實行「五停」，下午2時起停工、停業、停市，晚上8時起停運，昨日（22日）則已頒布停課。指揮部表示，樺加沙將於今晚夜間到明日非常靠近深圳市，預計今晚夜間起對深圳造成嚴重風雨浪潮洪影響，經市委、市政府研究決定，全市今天下午6時起啟動防颱風和防汛一級應急響應。

佛山由今日中午12時起至明日全天，所有工地、景區、公園、遊船全部關停；今晚9時起至明日全天，所有渡口、貨運、客運、水運、公共交通停運，暫停外賣配送和快遞服務；除搶險和指揮車輛外，其他車輛停止運輸。商場、娛樂場所、餐飲店等停止營業。

另據星島日報報導，颱風「樺加沙」來勢洶洶，廣東當局罕有提醒做好「巨災防禦」準備，要求「全面進入臨戰狀態」。深圳市嚴陣以待，全市今明停課，計劃轉移安置40萬人，呼籲民眾預備好3天物資。深圳機場今晚8點起暫停航班起降，深圳地鐵不排除停運。珠海、江門、陽江、東莞等多市宣布將採取「五停」緊急措施。

港珠澳大橋應急救援指揮部宣布，受颱風影響，經粵港澳三地協商一致，港珠澳大橋珠海公路口岸23日下午3時起暫停出境通關服務，大橋主橋將同步封閉。解封時間另行公告。廣東省內高鐵及普速列車23日中午起逐步停運，明日全天停運。

廣東省昨午召開全省抗風工作會議，省委書記黃坤明指出，要全面進入應急狀態、臨戰狀態，各地要適時啟動「五停」措施，引導群眾防災避險；加強對涉險關鍵區域的排查，做到「不漏一戶一人」，同時做好颱風期間物資保供穩價。