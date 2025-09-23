快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

超強颱風樺加沙來襲 廣東多地14時起分批停班、停課

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中央氣象台預估，強颱「樺加沙」將於24日中午到晚上在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台預估，強颱「樺加沙」將於24日中午到晚上在廣東珠海到湛江一帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

超強颱風「樺加沙」預計明天（24日）在廣東中西部沿海地區登陸，珠三角嚴陣以待。截至今日（23日）上午10時，廣東深圳、珠海、江門、中山、惠州、東莞、陽江、茂名、湛江、潮州、佛山等11市，已發布通告實行「五停」措施，即停課、停工、停產、停運、停業。汕頭將分區域、分行業、分時段實行「四停」。

據南方都市報報導，深圳市防汛防旱防風指揮部今早宣布，今午將在全市範圍內實行「五停」，下午2時起停工、停業、停市，晚上8時起停運，昨日（22日）則已頒布停課。指揮部表示，樺加沙將於今晚夜間到明日非常靠近深圳市，預計今晚夜間起對深圳造成嚴重風雨浪潮洪影響，經市委、市政府研究決定，全市今天下午6時起啟動防颱風和防汛一級應急響應。

佛山由今日中午12時起至明日全天，所有工地、景區、公園、遊船全部關停；今晚9時起至明日全天，所有渡口、貨運、客運、水運、公共交通停運，暫停外賣配送和快遞服務；除搶險和指揮車輛外，其他車輛停止運輸。商場、娛樂場所、餐飲店等停止營業。

另據星島日報報導，颱風「樺加沙」來勢洶洶，廣東當局罕有提醒做好「巨災防禦」準備，要求「全面進入臨戰狀態」。深圳市嚴陣以待，全市今明停課，計劃轉移安置40萬人，呼籲民眾預備好3天物資。深圳機場今晚8點起暫停航班起降，深圳地鐵不排除停運。珠海、江門、陽江、東莞等多市宣布將採取「五停」緊急措施。

港珠澳大橋應急救援指揮部宣布，受颱風影響，經粵港澳三地協商一致，港珠澳大橋珠海公路口岸23日下午3時起暫停出境通關服務，大橋主橋將同步封閉。解封時間另行公告。廣東省內高鐵及普速列車23日中午起逐步停運，明日全天停運。

廣東省昨午召開全省抗風工作會議，省委書記黃坤明指出，要全面進入應急狀態、臨戰狀態，各地要適時啟動「五停」措施，引導群眾防災避險；加強對涉險關鍵區域的排查，做到「不漏一戶一人」，同時做好颱風期間物資保供穩價。

深圳 廣東 颱風

延伸閱讀

宜蘭沒放颱風假...家長罵翻「孩子上學全身濕」網友：不在暴風圈啊

又要有3颱了！熱低壓生成最快明天升級颱風博羅依 氣象署揭路徑、影響

樺加沙颱風過境...苗栗海邊現火燒雲 攝友：雲層流動光影像極光

樺加沙颱風影響 飛機船班停飛停航資訊一次看

相關新聞

超強颱風樺加沙來襲 廣東多地14時起分批停班、停課

超強颱風「樺加沙」預計明天（24日）在廣東中西部沿海地區登陸，珠三角嚴陣以待。截至今日（23日）上午10時，廣東深圳、珠...

阿姨用ATM存款轉帳10分鐘 排隊男開口反被嗆 用1招成功解決

長時間占用ATM真的很沒公德心。

喜馬拉雅山放煙火後 蔡國強又說：感謝聰明的動物們

戶外運動品牌「始祖鳥」聯手藝術家蔡國強在西藏日喀則境內的喜馬拉雅山脈舉辦煙花秀，引發破壞生態環境的爭議還持續延燒。近日曝...

當自己的遺物整理師！陸95後「生前整理」不只是斷捨離

「斷捨離」風潮延伸至消費減法與「生前整理」，更年輕的中國大陸「95後」世代開始思考遺物價值、法律效力與遺囑規畫，將生活秩序與身後安排相連。有人視此為減壓自救，也有人質疑未符合法律要件恐引發爭議。當代年輕人用「生前整理」重構與物品、財產、關係的連結，試圖以最輕盈的方式面對未來，卻也折射出世代間對死亡、責任與尊嚴的深層矛盾。

陸書畫大師范曾現身 與嫩妻徐萌搬進超豪華法式別墅

8月中旬，書畫大師范曾女兒范曉蕙爆料，稱87歲的父親被嫩妻徐萌「盜走」20億人民幣字畫古董，人去樓空。不過，范曾繼子范一...

法院判不准離！四川夫妻離婚雙方均同意 法院：未成年次女患重病需關愛

據四川資陽市雁江區人民法院消息，近日，四川資陽市雁江區人民法院依法審結一起離婚糾紛案。因夫妻雙方未妥善解決身患重疾的未成年子女治療問題，法院對離婚的訴訟請求不予支持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。