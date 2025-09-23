阿姨用ATM存款轉帳10分鐘 排隊男開口反被嗆 用1招成功解決

快訊

香港01／ 謝茜嘉／報導
示意圖／ingimage
長時間占用ATM真的很沒公德心。有位香港網友最近在網路上分享自己的「ATM排隊怒火事件」，他說自己在排隊用銀行的ATM，前面那位阿姨一邊存現金、一邊轉帳，還疑似處理了四到五個帳戶的交易。他足足等了10分鐘，忍不住開口希望可以先提個500元，沒想到卻被阿姨飆罵「罵到天花板都快掉下來」。兩人當場起了口角，不過他最後用一招讓阿姨乖乖離開。

這位網友在Threads上發文分享，他說當時排隊用ATM，前面的阿姨「一直在存錢，好像分別存到四、五個帳戶，接著又在轉帳繳卡費」，他等了超過10分鐘，終於忍不住開口說：「阿姨，我只是要提個500元而已，可以先讓我一下嗎？」結果對方馬上爆氣，大聲反嗆他：「你排隊啦！」

阿姨狂用ATM處理帳戶　男網友被嗆到傻眼

男網友無奈表示：「其實妳知道嗎？每個人用ATM應該最多只能操作三次，然後就該換下一個。我都等妳10分鐘才開口，已經很客氣了。」結果阿姨還不甘示弱說：「你這樣讓我壓力很大，我等下轉錯錢怎麼辦？」雙方你來我往，場面一度僵持。

最後，男網友靈機一動，直接說：「不然我報警好了。」這句話一出，阿姨馬上默默離開，把位置讓出來。

這篇文章引來大量網友共鳴留言：「通常這種上年紀的阿姨都完全不顧別人感受」、「遇到這種自私鬼真的會氣死」、「黑墨鏡、口罩、左右各一個環保袋，那個組合一出現就知道要倒楣了」、「你還能等她10分鐘才講話，真的很佩服」、「我排一分鐘就知道不對勁，立刻閃人」、「你的耐性根本是聖人等級」。

也有人分享相似經歷：「最扯的是存支票，那才是重災區！」、「我碰過一個阿姨連續存了15次支票，前面那位大叔也完全沒反應」、「常常趕時間要領錢，偏偏就遇到阿姨在那邊一筆筆入帳，從袋子裡一直拿出來錢，根本像變魔術一樣」。

不少網友建議：「這種處理一堆帳戶的，乾脆去銀行櫃檯處理比較快」、「她這樣轉來轉去，都不知道是不是被詐騙勒，真的可以報警」、「不如去超商買瓶飲料順便領錢就好了啦」、「銀行應該設定使用時間限制和次數限制，不然真的太容易被濫用了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

文章授權轉載自《香港01》

