陸書畫大師范曾現身 與嫩妻徐萌搬進超豪華法式別墅

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
范曾坐在法式別墅中的真皮沙發上接待來訪的客人。（窩不是五月花公眾號）
8月中旬，書畫大師范曾女兒范曉蕙爆料，稱87歲的父親被嫩妻徐萌「盜走」20億人民幣字畫古董，人去樓空。不過，范曾繼子范一夫日前則發佈范曾在徐萌陪同下觀展的照片，否認「失蹤」。外傳這是家族內鬥。

大陸自媒體圖文並茂報導，范曾和徐萌已經搬入新居，新居是客廳高七、八米的獨棟別墅，裝潢是法式宮廷風，搬家原因是：徐萌不喜歡那種「活在別人回憶裡」。

范曾被譽為中國藝術界巨匠，外傳其身價高達10億元人民幣，去年4月宣佈迎娶小自己50歲的嬌妻徐萌，自稱「藝林佳話」。

范曾之女范曉蕙8月中旬在個人微博稱，父親已被徐萌帶走1月有餘，其收藏多年的古董字畫也全數被搬走。范曾住處門上所貼的一個封條上寫有「范先生封屋」字樣。

「范曾詩文書畫」公眾號則發文稱，范曾夫婦近日已悄然搬離居住了20餘年的北京碧水莊園別墅，部分珍貴字畫及古董也被搬離。新居是徐萌女士在京名下的樓房，具體位置尚未公開。

微信公眾號「窩不是五月花」日前刊文稱，「范曾沒失蹤， 徐萌沒捲款」，同時，發出多張范曾新居以及范曾待客的圖片。文章稱，北京碧水莊園留下了范曾亡妻楠莉的痕跡，徐萌不喜歡那種「活在別人回憶裡」的感覺。新居則是獨棟小洋樓，環境清靜，裝修風格貴氣又年輕，法式宮廷風，客廳高達七八米，一盞水晶燈像瀑布一樣倒掛。

文章還稱，范曾親自參與裝修，盯進度，選窗簾，一副老派大家長的氣場，但細節處又全是對徐萌的寵溺，瑜伽房歸她，客廳裡黑色真皮沙發，范曾指定要的高背扶手，二郎腿翹起來接待朋友。

文章稱，新家其實是范曾對徐萌的承諾，結婚時說過要給她一個新家，現在做到了，原來的舊的別墅碧水莊園留給繼子（楠莉兒子）范仲達。文章暗示，范曾和第二任妻子邊寶華所生女兒范曉蕙搞「尋父啟事」，是不滿父親把房子給了繼子。

范曾女兒范曉蕙8月16日在個人微博稱，父親范曾「不知所蹤」，稱范曾7月13日被徐萌帶走至今已1月有餘，其收藏多年的古董字畫也全數被搬走，自己非常擔心父親健康與安危。

范曉蕙寫道，7月5日父親生日派對過後自己一直在外，不久無法聯繫。緊急回國後，發現父親居住的別墅碧水莊園房屋大門緊閉，已貼上封條，人去樓空。家裡只留下服務十數年的廚師、助手、保姆、門房，一些知情較多的老員工被徐萌以重金悉數辭退。留下來的家人和員工也不知道夫妻二人去了哪。

北京

