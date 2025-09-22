聽新聞
不得鼓吹「讀書無用論」 大陸整治網路渲染消極悲觀情緒
大陸網信辦部署開展為期兩個月的專項行動，將著力整治包括挑動群體極端對立情緒、宣揚恐慌焦慮情緒、挑起網絡暴力戾氣，以及過度渲染消極悲觀情緒等問題，比如鼓吹「讀書無用論」、惡意解讀社會現象等。
網信網9月22日發消息稱，為整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，營造更加文明理性的網絡環境，近日網信辦印發通知，在全國範圍內部署開展為期兩個月的「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動。
網信辦有關負責人說，專項行動聚焦社交、短視頻、直播等平台，全面排查話題、榜單、推薦、彈幕、評論等重點環節，著力整治幾項問題，分別是挑動群體極端對立情緒、宣揚恐慌焦慮情緒、挑起網絡暴力戾氣，以及過度渲染消極悲觀情緒。
至於怎麼定義過度渲染消極悲觀情緒？網信辦解釋，集中發布、片面鼓吹「努力無用論」「讀書無用論」等絕對化、消極化論調。惡意解讀社會現象，片面放大負面個案，借機宣揚厭世等負面人生觀。通過炮製所謂熱搜詞、熱門梗、表情包、語錄段子等，過度自我矮化或者渲染頹喪消極負面情緒，引起跟風效仿。
網信辦強調，各地網信部門要嚴格對照工作要求，加強排查處置，從嚴處置處罰問題突出的網站平台、帳號和MCN機構，督促平台做好落實整改，各網站平台要深入開展自查自糾，堅決堵塞問題漏洞，切實營造良好網絡生態。
