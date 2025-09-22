不得鼓吹「讀書無用論」 大陸整治網路渲染消極悲觀情緒

以爆破藝術聞名的中國藝術家蔡國強，與戶外用品名牌「始祖鳥」（Arc'teryx）合作，在青藏高原上「炸山爆破」煙火秀，結果引發中國社群網路的強烈批評，被質疑主辦方無視法規、更忽視當地自然生態與文化，帶來破壞的負面影響。整起事件從週末開始引發輿論熱議，蔡國強與始祖鳥的態度也從起初的自我辯解，轉為後來公開致歉；官媒《新華社》、《人民日報》等也接連批評。只是事件並未因此消退，到今天9月22日，收購始祖鳥的母集團中國安踏，港股就出現股價重挫慘況，中國民眾也開始號召抵制始祖鳥。

2025-09-22 15:49