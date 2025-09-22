大陸清理網路言論 點名販賣焦慮與負面情緒

中國近期加大網路言論清理，範圍涵蓋「飯圈」（粉絲圈）整治和人肉搜索等，此外，宣揚恐慌焦慮情緒、鼓吹「努力無用論」、惡意解讀社會現象及宣揚厭世等負面人生觀也可能被整頓。

為整治惡意挑動對立、宣揚暴力戾氣等負面情緒問題，近日中央網信辦印發通知，展開為期2個月的「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動。

中央網信辦有關負責人表示，本次專項行動全面排查話題、榜單、推薦、彈幕、評論等，著力整治挑動群體極端對立情緒的問題。其中包括：鼓動「飯圈」粉絲群體惡意攻擊或者組織批量舉報投訴等行為；部分二次元群體煽動對立甚至「開盒」（人肉搜索），或者教授肉搜技巧等。

其他被點名要整治的網路內容還包括：宣揚恐慌焦慮情緒；編造「大師」、「專家」等虛假身分，圍繞就業、婚戀、教育等領域「販賣焦慮」帶貨賣課；發布含有虐待動物、自殘自傷等極端行為的刺激圖片與影片；組織線上約架等。

此外，過度渲染消極悲觀情緒也要整治。包括：集中發布、片面鼓吹「努力無用論」、「讀書無用論」等絕對化、消極化論調。惡意解讀社會現象，片面放大負面個案，借機宣揚厭世等負面人生觀。透過炮制熱搜詞、熱門梗、表情包、語錄段子等，過度自我矮化或者渲染頹喪消極負面情緒，引起跟風仿效。