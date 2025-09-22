「安卓人」等言論被指挑動階級對立 陸網紅遭全網封禁

曾多次因敏感議題被短暫禁言的大陸知名網紅「戶晨風」，在發明「安卓人」「蘋果人」網梗走紅網路並引起挑動階級對立的爭議後，他在中國大陸所有社交平台的帳號均遭到封禁並清空所有內容。

在中國全網擁有逾200萬名追蹤者的戶晨風，上周六（9月20日）在微博、B站、抖音、快手等多平台被封禁，所有帳號內容均被清空。他的微博和抖音頁面顯示，封禁原因是他「違反相關法律法規」。

「戶晨風被封」的消息本月17日一度曾登上大陸網路熱搜，但當時他的上述平台帳號仍能正常訪問。

《廣州日報》21日發表評論文章認為，戶晨風此次被封原因是他用蘋果、安卓作標籤，將消費、學歷等與手機品牌強行對應，構建所謂「鄙視鏈」。

戶晨風早前在直播中曾說：「你是典型的安卓邏輯、安卓人、安卓學歷、安卓素質、安卓態度」，讓「安卓人」「蘋果人」的梗近期在大陸網上爆紅。

浙江日報旗下新媒體《潮新聞》17日一篇評論文章表示，戶晨風將所有事物簡單歸類為安卓和蘋果兩類，「安卓」被用來代表低端、劣質、差的事物，例如「安卓房」（隔音差、格局亂）、「安卓車」（油耗高）等。 「蘋果」則被用來代表高端、優質、有檔次的事物，對應「蘋果學歷」、「蘋果房」、「蘋果車」等。

戶晨風因此在中國網絡名聲大噪，還順勢推出祝福陌生人「越來越蘋果」的短影音業務，短短幾十秒的影片一度要價人民幣2,999元，而且還有不少大陸網友買單。戶晨風不久前在直播中透露，他的月收入已突破人民幣60萬元。

在「安卓人」爆火前，戶晨風主要通過與網友直播連線討論時事來獲取收入，時常發表在中國充滿爭議的觀點，包括學校、鐵路、醫院應該私有化；麥當勞比大多數中國家庭的年夜飯好吃。以及「超市就去山姆（美國零售巨頭沃爾瑪旗下高端會員制商店），電車就是特斯拉，手機就是蘋果」等，許多言論成為中國網路新思維。

一些網友因此指責戶晨風「崇洋媚外」，調侃他「天下為私」，是「中國唯一華籍美人（中國籍美國人）、沒有資本的資本家、久經考驗的資本主義戰士、美利堅最鋒利的劍」。

此番被全網封禁前，戶晨風曾因拍攝每月僅人民幣百元養老金老人的「購買力挑戰」影片，以及直播連線中出現政治敏感內容，而遭到過多次短暫禁言。