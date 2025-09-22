【重磅快評】從于朦朧案照見「京圈爺們其實不爺們」！

中國大陸男星于朦朧墮樓身亡案，歷時逾十天後，昨天案發地管轄的北京朝陽公安分局，終於發布首次「警情通報」，不僅從官方角度排除他殺等刑事案件嫌疑，還指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」、已對三人採取強制措施。

于朦朧案因牽涉影視圈知名男星，以及第一時間傳出的可能涉及大陸影視圈的暗黑與潛規則，完全滿足了世人樂逐八卦的爆炸式傳播條件；反觀大陸公安機關甚至官方，對於于朦朧在墜樓前經歷了什麼，乃至案處理過程幾乎全程不透明，加上中共對網路的管控之嚴舉世皆知，官方頻刪文之餘，更讓大陸內網、外網言論差距之大，呈現史上罕見的情狀。

案件發展迄今，誠然如北京朝陽公安分局發布的警情通報所列舉的，像是「被他人組局侵害後跳樓」、「被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」、「監控被人為毀壞，背後有挺大勢力，現在于母和妹妹都被控制起來」等，從刑事偵查的角度要「證偽」並非難事。但問題在於，迄今世人並未見中共官方同步發布證偽的事證，如此警情通報，當然只會讓中共公安、司法甚至整個治理階層，與中國大陸人民乃至海外華人的距離愈來愈遠。

就以台灣社會來說，雖然「錢、權」的深度介入屢有傳聞，也有可能會影響最後的司法偵審結果，但至少在涉及刑事甚至人命的案件上，追求真相始終是社會最大共識，警政司法單位要推翻流言與揣測，不僅必須提出合乎邏輯與科學推理的事證，在輿論監督的壓力下，時機還不能過遲或延誤，否則只會徒增更多揣測紛擾。

反觀于朦朧案，迄今幾個關鍵疑點，大陸公安仍未給出一個合理說法。例如從動機來說，為什麼之前從無輕生跡象和言論、才從谷底翻身、第二天還有商演的藝人，怎麼會突然毫無徵兆的跳樓？從刑事偵查的角度來說，為何不公布或說明于朦朧的屍檢結果？為什麼窗戶周邊有明顯的抓痕？他在跳樓前一天的手機通話記錄為何？生前和于朦朧共桌飲酒的有那些人、是否已做了隔離訊問？

對於諸多疑點，北京朝陽公安分局宣稱，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取視頻監控等工作，排除刑事案件嫌疑，並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議，並稱于母也通過工作室微博帳號發布了聲明，顯然只說明警方做了什麼，並未進一步說明為何能形成自殺結案的事證及論證推理過程，自難杜攸攸眾口。

幾年前，台灣熱播的《我們與惡的距離》，從加害者、受害者、媒體（旁觀者）、社工（協助者）等不同角度，探討極端式正義的問題，也讓台灣社會省思，是否因自己身處某個特定立場，而讓自己與善、惡的距離有所改變。

從此回看于朦朧案，例如兩岸知名經紀人孫德榮曾是于朦朧的啟蒙老師，他雖然發文致歉、坦言自己無法親赴北京參與調查，至少還能在第一時間展現台灣人的良善、跳出來呼籲追求真相；但全球華人卻是清楚看到，當今「京圈的爺們其實並不爺們」！如今官方既已定調，又有多少「京圈爺們」敢挺身而出？

但願于朦朧之死，能讓更多世人看清，與此案相關的一眾人等，他們與惡的距離又有多少？

