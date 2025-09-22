超強颱風樺加沙吹近 香港嚴陣以待

快訊

中央社／ 香港22日電

超強颱風樺加沙逐漸吹近香港，有可能成為今年吹襲香港的「風王」，部分高地可能達颶風級別，港府和市民正嚴陣以待。

香港天文台今早指出，樺加沙今天會橫過呂宋海峽並進入南海北部，其環流廣闊及移動速度較快，對中國大陸廣東沿岸構成相當威脅。

天文台預告，今天中午左右將會發出最低級別的一號戒備訊號，今晚可能會改發出較強的三號強風訊號。

據預測，隨著樺加沙逐漸靠近，23日香港風勢將逐漸增強，天氣開始急速轉壞，24日將會吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風級別，有狂風驟雨及雷暴，海上將有非常巨浪及湧浪。

天文台表示，受顯著風暴潮影響，屆時香港沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若；天鴿及山竹對香港造成很大破壞，港人至今猶有餘悸。

據香港天文台網站釋解，熱帶海洋上產生的氣旋統稱為「熱帶氣旋」，在北太平洋西部的熱帶氣旋稱為「颱風」、在北大西洋上的熱帶氣旋稱為「颶風」。

「颱風」的中心風速達到每小時118公里或以上，再分為三級，分別是「颱風」、「強颱風」和「超強颱風」。「颶風」可再分為一至五級，一級颶風的一分鐘平均風速介於每小時119-153公里，而五級颶風的一分鐘平均風速則為每小時252公里或以上。

當年天鴿吹襲香港，天文台發出了最強烈的十號暴風訊號，造成最少129人受傷，多處地區發生嚴重淹水，許多商業大廈的玻璃幕牆也被吹毀。

天鴿對澳門造成的傷害更大，有10人死亡，244人受傷。

山竹對香港同樣造成廣泛且嚴重的破壞，包括458人受傷，超過6萬宗塌樹報告，多處發生大規模停電和交通癱瘓。

