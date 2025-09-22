快訊

樺加沙來襲 香港機場評估明晚6時起停飛航班36小時

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸中央氣象預估，強颱「樺加沙」將於23日凌晨進入南海東北部海面，隨後逐漸向廣東中西部至海南島東北部一帶沿海靠近。（圖／取自大陸中央氣象台網站）
強颱「樺加沙」預計將給珠三角帶來強風暴雨，據彭博社報導，香港國際機場正評估從22日下午6時起停飛所有客運航班，為期36小時，這將是香港機場近期時間最長的一次停飛。報導引述知情人士說法稱，預計港府將在今日燒偉正式公告。

根據大陸中央氣象發布的颱風預警，今年第18號颱風「樺加沙」的中心22日上午8時位於東沙島東偏南方向約670公里的西北太平洋洋面上，預計將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，在穿過巴士海峽後，將於23日凌晨進入南海東北部海面，逐漸向廣東中西部至海南島東北部一帶沿海靠近。

香港《南華早報》也報導，香港機場管理局正考慮一個極端方案，即從周二下午6時到周四（25日）清晨6時關閉機場航站樓，以應對樺加沙帶來的嚴重威脅。

據中國天氣網消息，樺加沙環流龐大，疊加冷空氣影響，預計珠三角等地可能處於颱風右側危險半圓內，屆時將遭遇最猛烈的強風暴雨。

為應對樺加沙影響，廣東珠海預告24日可能採取「五停」防颱措施（停課、停工、停產、停運、停業），江門、潮州、湛江也預告本周或「五停」，提醒當地民眾做好計劃調整準備。

