大陸發射第一代「衛星互聯網防火牆」安全載荷

號稱國際首個的大陸第一代「衛星互聯網防火牆」安全載荷成功發射，研製單位為北京郵電大學稱，這支撐了大陸國家安全需求的使命，標誌著中國在衛星互聯網安全領域邁出歷史性一步。未來不僅大陸國內和外國之間有網路「長城」，大陸也在衛星間建立了「衛星互聯網防火牆」。

北京郵電大學新聞網9月19日發文稱，中國9月5日將三顆衛星發射升空，「衛星互聯網防火牆」安全載荷的雛形正式進入太空。「這標誌著中國在衛星互聯網安全領域邁出了歷史性的一步，首次實現了衛星互聯網物理層與網絡層協同防護的技術突破，為中國衛星互聯網的安全保障提供了堅實的技術支撐。」

文章介紹，「衛星互聯網防火牆」安全載荷由北京郵電大學信息光子學與光通信全國重點實驗室自主研製，是國際首個聚焦物理層與網絡層協同安全防護的多維一體化安全載荷。這個載荷集成多維規則引擎、人工智能（AI）異常行為感知、星上主動巡檢、大模型自主決策與智能誘捕等核心技術。

據了解，圍繞星地與星間鏈路的「第一道防火牆」安全場景，這個載荷提供星上算力與實時防禦策略編排環境，為星地通信與星間路由構建在軌防火牆屏障。載荷面對突發高併發流量時能穩定識別風險，為關鍵業務通信提供保障，同時集成超7萬條高質量威脅檢測規則，讓衛星既「看得見」也「攔得住」網路攻擊。

文章稱，這個載荷也率先完成星載網路防火牆原型驗證，使中國率先擁有衛星互聯網防火牆雛形，標誌著中國在星載網路防護方向邁出關鍵一步。

文章最後說：「衛星互聯網防火牆安全載荷的成功發射，秉承了面向國家需求，瞄準國際前沿，聚焦科技創新，支撐重大科技工程與國家安全需求的使命，為未來全球衛星互聯網安全體系建設和國家空間網絡安全提供了有力科技支撐。」