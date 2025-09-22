快訊

今年最強颱「樺加沙」來襲 廣東：做好「巨災」防禦

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸中央氣象台預估，「樺加沙」將以每小時20公里左右的速度向偏西方向移動，22日穿過巴士海峽後，於23日凌晨進入南海東北部海面。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
強烈颱風「樺加沙」22日7時中心位置來到鵝鑾鼻東南方約380公里處，正以每小時19轉22公里速度向西轉西北西進行。新華社報導，大陸氣象專家提醒，「樺加沙」將是今年以來影響中國的最強颱風，南海北部和華南等地致災風險極高。

廣東省氣象服務中心更罕見發布預警：受超強颱風「樺加沙」影響，23至25日廣東省海面和陸地將有一次嚴重風雨影響，需提前做好「巨災防禦」準備。

根據大陸中央氣象台22日6時發布的颱風預警，今年第18號颱風「樺加沙」22日穿過巴士海峽後，將於23日凌晨進入南海東北部海面，爾後向西偏北方向移動，並逐漸向廣東中西部至海南島東北部一帶沿海靠近，強度稍有減弱。

受「樺加沙」影響，22日8時至23日8時，巴士海峽、南海東北部的部分海域風力有10-13級、陣風14-15級，颱風中心經過的附近海域或地區風力可達14-17級、陣風17級以上。

另，22日8時至23日8時，福建東北部和浙江東南部局部地區有大雨，台灣島中東部有大到暴雨，台灣島東部的部分地區有大暴雨（100-220毫米）。

廣東省氣象服務中心預估，23日，粵東、珠三角中南部、梅州南部和河源南部市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨；24日，粵東、珠三角、粵西有暴雨到大暴雨局部特大暴雨；粵北市縣有大雨到暴雨局部大暴雨。

廣東省氣象服務中心警告，「樺加沙」強度極強、風圈範圍大，具有極端性，將給南海中北部海面、廣東海面及各市縣帶來嚴重風雨浪潮的影響，應提前做好巨災防禦準備，並呼籲當地民眾在颱風嚴重影響時「人不出戶，車不上路」。

大陸中央氣象台表示，受「樺加沙」影響，22日8時至23日8時，台灣中東部有大到暴雨，台灣東部的部分地區有大暴雨（100-220毫米）。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
今年最強颱「樺加沙」來襲 廣東：做好「巨災」防禦

強烈颱風「樺加沙」22日7時中心位置來到鵝鑾鼻東南方約380公里處，正以每小時19轉22公里速度向西轉西北西進行。新華社...

陸推中小學午休課桌椅國家標準 「躺睡潮」全面啟動？

近期在中國大陸學生睡眠不足問題愈來愈受關注，調查顯示，多數學生平均睡眠低於標準，長期午睡影響認知功能。趴睡常導致頸部痠痛，課桌躺床的新型設備逐漸成為熱議焦點。隨著「午休課桌椅國家標準」公布，躺睡逐步取代趴睡，浙江、江西等地率先推廣，甚至規畫新建改建校舍配備可躺式桌椅。這場「午睡革命」如何真正進入更多校園？牽動家長、師生與教育政策的下一步走向。

陸男星于朦朧墜樓事件 北京公安宣布逮捕3名女子

因演出「三生三世十里桃花」走紅的大陸男星于朦朧11日因飲酒意外墜樓身亡，享年37歲。對于朦朧一事外界傳言不斷，大陸公安2...

喜馬拉雅山煙火「炸山」 蔡國強引眾怒

煙火爆破藝術家蔡國強聯合戶外品牌始祖鳥，日前在西藏喜馬拉雅山脈燃放藝術煙火，引發破壞自然環境爭議。西藏日喀則已成立調查組...

貴州爆食物中毒…上百人吃了三明治後出事 上吐下瀉甚至腎積水

中國貴州省習水縣日前發生食物中毒事件。綜合新華社報導及網路訊息，當地一家食品廠製作的179份三明治在售出後，造成逾100...

樺加沙颱風來襲 香港提前動員、澳門要求儲糧儲水

超強颱風「樺加沙」即將迫近華南沿岸，港澳兩地大為緊張，香港政府星期天提前召開應對極端天氣督導委員會會議，澳門更動員市民儲...

