今年最強颱「樺加沙」來襲 廣東：做好「巨災」防禦
強烈颱風「樺加沙」22日7時中心位置來到鵝鑾鼻東南方約380公里處，正以每小時19轉22公里速度向西轉西北西進行。新華社報導，大陸氣象專家提醒，「樺加沙」將是今年以來影響中國的最強颱風，南海北部和華南等地致災風險極高。
廣東省氣象服務中心更罕見發布預警：受超強颱風「樺加沙」影響，23至25日廣東省海面和陸地將有一次嚴重風雨影響，需提前做好「巨災防禦」準備。
根據大陸中央氣象台22日6時發布的颱風預警，今年第18號颱風「樺加沙」22日穿過巴士海峽後，將於23日凌晨進入南海東北部海面，爾後向西偏北方向移動，並逐漸向廣東中西部至海南島東北部一帶沿海靠近，強度稍有減弱。
受「樺加沙」影響，22日8時至23日8時，巴士海峽、南海東北部的部分海域風力有10-13級、陣風14-15級，颱風中心經過的附近海域或地區風力可達14-17級、陣風17級以上。
另，22日8時至23日8時，福建東北部和浙江東南部局部地區有大雨，台灣島中東部有大到暴雨，台灣島東部的部分地區有大暴雨（100-220毫米）。
廣東省氣象服務中心預估，23日，粵東、珠三角中南部、梅州南部和河源南部市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨；24日，粵東、珠三角、粵西有暴雨到大暴雨局部特大暴雨；粵北市縣有大雨到暴雨局部大暴雨。
廣東省氣象服務中心警告，「樺加沙」強度極強、風圈範圍大，具有極端性，將給南海中北部海面、廣東海面及各市縣帶來嚴重風雨浪潮的影響，應提前做好巨災防禦準備，並呼籲當地民眾在颱風嚴重影響時「人不出戶，車不上路」。
