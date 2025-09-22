喜馬拉雅山煙火「炸山」 蔡國強引眾怒

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧賴錦宏／綜合報導
煙火爆破藝術家蔡國強日前在西藏喜馬拉雅山山脈以爆破方式燃放大型藝術煙花「升龍」，引發爭議。圖／截自微博影片
煙火爆破藝術家蔡國強日前在西藏喜馬拉雅山山脈以爆破方式燃放大型藝術煙花「升龍」，引發爭議。圖／截自微博影片

煙火爆破藝術家蔡國強聯合戶外品牌始祖鳥，日前在西藏喜馬拉雅山脈燃放藝術煙火，引發破壞自然環境爭議。西藏日喀則已成立調查組，蔡國強、始祖鳥也發表聲明致歉，大陸輿論持續延燒，話題登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，始祖鳥十九日聯手蔡國強在喜馬拉雅山江孜熱龍地區（海拔約五千五百公尺）施放煙火。影片顯示，蔡國強透過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀。主辦方稱，項目所選用的煙火彩色粉均為生物可降解材料，燃放後並立即清理殘留物。

由於燃放地點在喜馬拉雅山脈，自然環境脆弱，引發不少網友和戶外運動愛好者批評，質疑該活動影響高原土壤與植被和野生動物，也會對大氣和水體造成潛在汙染。有網友批評，這是一場災難性的商業作秀，但也有人質疑官方監管不嚴，活動不應獲得批准。

事件很快引起官方重視，西藏「雲端珠峰」公眾號昨通報，中共日喀則市委、市政府高度重視，已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。官媒也接連發文批判，人民日報稱，煙火散去不能僅剩下道歉，期待後續調查能夠回應公眾的疑問。新華社稱，真正的敬畏從不是在人間淨土搞行為藝術，而是學會在自然面前保持謙卑。

蔡國強昨發表聲明致歉，表示確實存在很多考慮不周之處，將主動配合第三方機構及相關部門，對自然生態造成的影響進行評估。品牌方始祖鳥也發布致歉信，表示將加快推進既定的藏地環境保護計畫。

中國野生植物保護協會理事顧有容指，青藏高原都是黃金脆弱區，以燃放地為例，海拔高度在四千五百公尺以上，屬典型高山草甸地貌。該地域海拔高、溫度低、無霜期較短，因此植物生長期也很短，一旦遭破壞，高原草甸的植被往往需要幾十年、甚至上百年才可能長起來。

蔡國強在台灣也有一定知名度，二○一一年中華民國建國百年的台北一○一跨年煙火，就是由他擔任總設計。

