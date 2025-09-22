喜馬拉雅山煙火「炸山」 蔡國強引眾怒

煙火爆破藝術家蔡國強聯合戶外品牌始祖鳥，日前在西藏喜馬拉雅山脈燃放藝術煙火，引發破壞自然環境爭議。西藏日喀則已成立調查組，蔡國強、始祖鳥也發表聲明致歉，大陸輿論持續延燒，話題登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，始祖鳥十九日聯手蔡國強在喜馬拉雅山江孜熱龍地區（海拔約五千五百公尺）施放煙火。影片顯示，蔡國強透過火藥爆破在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀。主辦方稱，項目所選用的煙火彩色粉均為生物可降解材料，燃放後並立即清理殘留物。

由於燃放地點在喜馬拉雅山脈，自然環境脆弱，引發不少網友和戶外運動愛好者批評，質疑該活動影響高原土壤與植被和野生動物，也會對大氣和水體造成潛在汙染。有網友批評，這是一場災難性的商業作秀，但也有人質疑官方監管不嚴，活動不應獲得批准。

事件很快引起官方重視，西藏「雲端珠峰」公眾號昨通報，中共日喀則市委、市政府高度重視，已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。官媒也接連發文批判，人民日報稱，煙火散去不能僅剩下道歉，期待後續調查能夠回應公眾的疑問。新華社稱，真正的敬畏從不是在人間淨土搞行為藝術，而是學會在自然面前保持謙卑。

蔡國強昨發表聲明致歉，表示確實存在很多考慮不周之處，將主動配合第三方機構及相關部門，對自然生態造成的影響進行評估。品牌方始祖鳥也發布致歉信，表示將加快推進既定的藏地環境保護計畫。

中國野生植物保護協會理事顧有容指，青藏高原都是黃金脆弱區，以燃放地為例，海拔高度在四千五百公尺以上，屬典型高山草甸地貌。該地域海拔高、溫度低、無霜期較短，因此植物生長期也很短，一旦遭破壞，高原草甸的植被往往需要幾十年、甚至上百年才可能長起來。

蔡國強在台灣也有一定知名度，二○一一年中華民國建國百年的台北一○一跨年煙火，就是由他擔任總設計。