于朦朧墜樓事件 陸公安發「警情通報」：對相關網路謠言依法立案查處

因演出「三生三世十里桃花」走紅的大陸男星于朦朧11日因飲酒意外墜樓身亡，享年37歲。對于朦朧一事外界傳言不斷，大陸公安21日指，部分網友在網路編造、散布虛假謠言，嚴重擾亂社會秩序，相關人員已被依法查處。強調事件發生後，經調查已排除刑事案件嫌疑，並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議，提醒公安機關將對編造、散播謠言的違法犯罪行為，依法打擊處理。

北京朝陽公安分局21日晚發出「警情通報」指出，「淨網一2025」專項工作開展以來，公安持續打擊網路謠言，有效維護網路環境。近日，37歲于姓男子酒後意外墜樓身亡，個別人員為博眼球、蹭流量，在網上編造、傳播虛假訊息與影片，嚴重擾亂公共秩序。

公安機關對此依法立案查處，有關情形通報：一、40歲鄭姓女子編造「于某某被他人組局侵害後跳樓」謠言案。經查，鄭姓女子在網路上看到于姓男子墜亡訊息後，編造「大佬要潛規則他，狗腿子替大佬組的局，他被灌醉後侵害，想不開跳樓」等謠言，在熱門話題評論區發布，造成惡劣社會影響。

二、29歲袁姓女子編造「于某某被丟下樓」謠言案。經查，該名女子透過多個網路平台編造「于某某被吊在高樓，活活拔掉指甲、開膛破肚，被丟下樓」 等謠言，無底線博取關注，給家屬帶來精神傷害，造成惡劣社會影響。

三、41歲徐姓女子編造「于某某母親被控制」謠言案。經查，該名女子為製造談資，在與他人交流過程中，編造“監控被人為毀壞，背後有挺大勢力，現在于某某母親和妹妹都被控制起來了」等謠言，並透過個人社交帳號將聊天截圖發至網上，造成惡劣社會影響。

通報指，以上3人對編造謠言行為供認不諱，目前已被公安機關依法採取強制措施。此外，針對「于某某被人從窗口推下」、「于某某墜樓前被虐待」、「于某某母親被經紀公司暴力驅趕」等謠言，公安機關也依法對相關人員進行處理。

通報表示，于某某酒後意外墜樓事件發生後，公安機關立即展開調查，經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取視訊監控等工作，排除刑事案件嫌疑，並已將調查情況向家屬告知，家屬無異議。于某某母親也透過「于某某工作室」微博帳號發布了聲明。網路不是法外之地，請網友不造謠、不傳謠，也盼大家尊重家屬意願，保護個人隱私，避免家屬受二次精神傷害。對編造、散播謠言的違法犯罪行為，公安機關將依法打擊處理。

通報發出後仍引起大陸網友議論，有人表示「喝酒人員名單不公布嗎？」「需要十天才澄清？」也有人呼籲「尊重逝者，警惕謠言」「結束鬧劇，逝者安息」。

