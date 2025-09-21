記錄香港民主發展 「半世紀的抗爭」新書溫哥華發表

快訊

中央社／ 溫哥華21日專電

「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」新書發表會日前在溫哥華舉行，書籍編委會成員黃智斌和黎恩灝接受記者專訪時表示，這本書集結了10幾名抗爭者的口述史，而翻開記憶是為了延續未來，讓香港民主發展有更多可能性。

本書開篇引述了諾貝爾和平獎得主、作家埃利·維瑟爾（Elie Wiesel）的經典名言：「沒有記憶，就沒有文化；沒有記憶，就沒有文明，沒有社會，沒有未來。」

編委會成員之一的加拿大國王大學（King'sUniversity）社會學系助理教授黃智斌 （KennedyWong）對中央社表示，許多香港人早在70年代起就參與不同的社會運動，從聲援六四、97香港回歸、2012年反國教、而至2019年的反送中運動，香港民主抗爭運動掀至最高峰。

書中訪問了10幾位民主抗爭者，他們在2019年的時間點，有的已是半世紀的民主鬥士，有的則是新生力軍，老中青三代的口述史，更能彰顯香港社運的多元面貌，對歷史脈絡和論述也能更具延展性。

黃智斌說：「2019年前後的香港民主有著翻天覆地的變化，不僅是那些媒體曾記錄到的或是學術上曾研究過的才值得關注，我們希望透過真實的個人口述，能讓那段歷史更具人性，讓下一代在努力延續香港命運時，有更多思考的維度。」

目前紙本發行的書籍包括了11個人的故事，網路上則刊登了19個人的故事。黃智斌說，每一個受訪者的故事都很觸動人心。

他分享了一個讓他印象深刻的故事：一個2019年參與抗爭而入獄的年輕人，2024年出獄後發現外部世界已天翻地覆，例如他入獄的那一年香港充滿熱血激情，人人為民主獻愛獻力，但他出獄後卻發現香港大街小巷常插著中國五星旗、掛著愛國口號標語，他的親友已開始適應新的政治環境，他感覺徹底失了魂魄。

黃智斌說：「當你發現你所拚盡全力珍惜和保護的一切已然變樣，真的會感到如墜入深淵般的顫抖吧！」

另一名編委會成員、喬治城大學亞洲法律中心研究員黎恩灝（Eric Lai）對中央社說，這些抗爭者的口述歷史非常珍貴，因為他們描繪的不僅是抗爭角力戰場的衝突和殘酷，也刻劃了每天日常生活要面對的挑戰和困境。「我們要忠實記錄這些人的經歷、記憶、情感、思想，以表示對中國政權扭曲歷史的反抗，希望更多香港人繼續爭取人權民主自由。」

黎恩灝從學生時期就積極參與社會運動，2019年香港反送中運動時他在香港的大學任教，和學生一起目睹香港民主和法治的動盪。他說：「當時全香港人展現的激情和勇敢令人感動，不分男女老幼，大家以不同的角色和力量來捍衛香港。那一段歷史是重要記憶，唯有記得，才能正確前進，防止歷史悲劇重演。 」

黎恩灝希望台灣人民能看看這本書，多聆聽和了解香港人的故事。「許多香港人因遭受迫害或不滿香港變調而移居台灣，這本書或許能打開一個空間，讓台灣人和香港人能進一步對話、建立信任感。如今台灣正面臨中國的威脅恫嚇，我也希望台灣人能從香港人的故事中得到更多啟發。」

