快訊

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風來襲 香港提前動員、澳門要求儲糧儲水

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
9月21日，香港天文台表示，按照目前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強。圖／中通社
9月21日，香港天文台表示，按照目前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強。圖／中通社

超強颱風「樺加沙」即將迫近華南沿岸，港澳兩地大為緊張，香港政府星期天提前召開應對極端天氣督導委員會會議，澳門更動員市民儲水儲糧。

香港天文台下午說，按照現時預測，「樺加沙」會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸。星期二香港天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

香港政府星期天召開由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會會議，要求迅速應變，盡力減輕風暴帶來的威脅和影響，及做好善後部署，安排好人手、裝備，在颱風過後盡快讓市面復常。

會議上稱香港保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已提前部署並隨時候命，將於八號熱帶氣旋警告信號發出時全面啟動，各緊急救援部隊包括消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊，已做好全面應急準備，全員候命。

香港運輸署的緊急事故交通協調中心會24小時運作，並聯同公共運輸服務營辦商、相關部門和其他機構，密切監察全港各區交通及運輸情況，協調公共運輸服務營辦商安排服務調整或緊急服務。

香港政府呼籲市民立即採取防風、防淹水措施，惡劣天氣情況下遠離河道、斜坡等危險地方，並停止所有水上活動。

在澳門，氣象局說不排除「樺加沙」於澳門百公里內掠過，同時將出現顯著的風暴增水。澳門多個部門加緊進行防風準備。治安警察局發布應急資訊，提醒市民做好家居防風加固措施，並提前儲備足夠三日飲用的瓶裝水、生活用水和食品，以及藥物、充電和急救用品等。

香港 澳門 樺加沙颱風

延伸閱讀

京東MALL香港首店明年灣仔開業 面積約3萬方呎

十一黃金周8天假 港府估內地客勝五一增11%

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

中國「十一假期」將至 港府估陸客增11%

相關新聞

建DNA資料庫？內蒙古1地公告「男性到派出所抽血」 陸媒發稿又撤文

陸媒澎湃新聞21日指，20日，內蒙古自治區錫林浩特市公安局對外發布通告稱，5日起集中採集轄區內男性居民血樣錄入本地DNA...

始祖鳥、蔡國強西藏煙火秀惹議 道歉聲明還遭質疑「海內外有別」

加拿大戶外品牌始祖鳥與知名爆破藝術家蔡國強，近期在西藏喜馬拉雅山脈放煙火的藝術項目引發生態保護爭議，雖然蔡國強與始祖鳥2...

曾記錄武漢新冠疫情…陸公民記者張展被指「尋釁滋事」 再被判刑4年

媒體權利團體「無國界記者組織」表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間記錄武漢見聞的中國公民記者張展被判刑...

樺加沙颱風來襲 香港提前動員、澳門要求儲糧儲水

超強颱風「樺加沙」即將迫近華南沿岸，港澳兩地大為緊張，香港政府星期天提前召開應對極端天氣督導委員會會議，澳門更動員市民儲...

中繪製「腦地圖」 大科學計畫3目標 白皮書布局10年任務

2025介觀腦圖譜國際研討會20日在上海開幕，國際靈長類介觀腦圖譜聯盟發起成立並發布白皮書，「全腦介觀神經聯接圖譜」大科...

全智賢陷辱華「暴風圈」有新進展 代言品牌廣告被撤了

高人氣南韓女星全智賢近日因其新劇「暴風圈」內的部分畫面以及「為什麼中國會偏好戰爭？」對白，遭中國網民批評並質疑是辱華，事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。