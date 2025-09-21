樺加沙颱風來襲 香港提前動員、澳門要求儲糧儲水

超強颱風「樺加沙」即將迫近華南沿岸，港澳兩地大為緊張，香港政府星期天提前召開應對極端天氣督導委員會會議，澳門更動員市民儲水儲糧。

香港天文台下午說，按照現時預測，「樺加沙」會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸。星期二香港天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

香港政府星期天召開由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會會議，要求迅速應變，盡力減輕風暴帶來的威脅和影響，及做好善後部署，安排好人手、裝備，在颱風過後盡快讓市面復常。

會議上稱香港保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已提前部署並隨時候命，將於八號熱帶氣旋警告信號發出時全面啟動，各緊急救援部隊包括消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊，已做好全面應急準備，全員候命。

香港運輸署的緊急事故交通協調中心會24小時運作，並聯同公共運輸服務營辦商、相關部門和其他機構，密切監察全港各區交通及運輸情況，協調公共運輸服務營辦商安排服務調整或緊急服務。

香港政府呼籲市民立即採取防風、防淹水措施，惡劣天氣情況下遠離河道、斜坡等危險地方，並停止所有水上活動。

在澳門，氣象局說不排除「樺加沙」於澳門百公里內掠過，同時將出現顯著的風暴增水。澳門多個部門加緊進行防風準備。治安警察局發布應急資訊，提醒市民做好家居防風加固措施，並提前儲備足夠三日飲用的瓶裝水、生活用水和食品，以及藥物、充電和急救用品等。