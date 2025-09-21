曾記錄武漢新冠疫情…陸公民記者張展被指「尋釁滋事」 再被判刑4年

媒體權利團體「無國界記者組織」表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間記錄武漢見聞的中國公民記者張展被判刑4年於2024年獲釋後，19日再度被判處4年監禁。

路透社引述「無國界記者組織」消息報導，張展在19日被判處4年有期徒刑。今年42歲的張展因「尋釁滋事罪」被判刑，這是她在2020年12月被監禁時所面臨的同一指控。

當時，她因為在中國武漢發布有關COVID-19病毒初期傳播的第一手資料而被捕。

「無國界記者」專員白奧蘭（AleksandraBielakowska）表示，張展應該被全球視為「訊息英雄」，而不是被困在殘酷的監獄條件中。她的痛苦和迫害必須結束。國際外交界需要對北京施加壓力，要求立即釋放張展。

張展在2024年5月被釋放，但3個月後再次被拘留，最終被正式逮捕並關押在上海浦東看守所。

據德國之聲中文網、法新社、法廣等媒體報導，張展二度的「尋釁滋事」案19日在上海浦東法庭開庭。西方外交官和記者未能獲准進入法院旁聽。有7名美國和歐洲國家的外交官申請旁聽但被拒絕，理由是他們提交的文件不齊全。

在上海的多名維權人士已被提前警告，19日不得前往浦東新區一帶。張展的律師朋友彭永和在開庭前一天就被公安帶走數小時，他曾發影片表示，希望能到法庭為張展作證。

據報導，彭永和說，張展是富有悲天憫人情懷、富有愛心和公正心的人，盼望中國能走向憲政、民主與法治。他強調他所了解的張展是一個的愛國者，「不可能故意散播損害國家的言論」。

根據網路上傳出對張展的起訴書顯示，檢察院對張展的具體指控包括，在境外社交媒體「大量散布辱罵他人的信（訊）息和嚴重損害國家形象的虛假信息，造成公共秩序嚴重混亂」。