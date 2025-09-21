抗戰電影「731」預計票房上看60億 陸影迷看完卻負評如潮

快訊

中央社／ 台北21日電
大陸抗戰電影「731」9月18日上映，預計票房將上看人民幣15億元（約新台幣60億元）。圖／新華社
中國官方力推的抗戰電影「731」票房號雖開紅盤，預計票房將上看人民幣15億元（約新台幣60億元），但觀眾對影片內容並不認同，許多中國民眾看完後認為這是一部公認的爛片，負評如潮，甚至有「消費愛國者情懷」的批評。

該片選在「九一八」事變94週年的9月18日上映，當天票房飆破人民幣3億元，隔天19日票房成績輕鬆跨過5億元門檻。中國電影平台「貓眼」預測最終票房將上看15億元。

不過，中國社群對「731」負評不斷。電影評分網站豆瓣上，許多中國網友留下1顆星的差評，許多人表示好難看、很失望，質疑是消費愛國情懷，也有人寫道「抗日題材本應該是銘記歷史...，可是有些『神劇』卻完全背離了創作初衷，淪為博眼球的鬧劇」。還有人留言，「在震撼的歷史面前，導演是拖後腿的那個」。

「731」官方微博9月5日發布的電影預告片貼文裡，留言獲得最多回覆的是留下「拍成這樣，對得起列祖列宗嗎？」的留言，還有許多網友留言要求「退錢」。

「731」影片以日本關東軍防疫給水部（731部隊）在東北進行的細菌實驗為背景，透過一個小人物的曲折命運，揭露731部隊的罪行。

電影 負評

相關新聞

建DNA資料庫？內蒙古1地公告「男性到派出所抽血」 陸媒發稿又撤文

陸媒澎湃新聞21日指，20日，內蒙古自治區錫林浩特市公安局對外發布通告稱，5日起集中採集轄區內男性居民血樣錄入本地DNA...

曾記錄武漢新冠疫情…陸公民記者張展被指「尋釁滋事」 再被判刑4年

媒體權利團體「無國界記者組織」表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間記錄武漢見聞的中國公民記者張展被判刑...

始祖鳥、蔡國強西藏煙火秀惹議 道歉聲明還遭質疑「海內外有別」

加拿大戶外品牌始祖鳥與知名爆破藝術家蔡國強，近期在西藏喜馬拉雅山脈放煙火的藝術項目引發生態保護爭議，雖然蔡國強與始祖鳥2...

中繪製「腦地圖」 大科學計畫3目標 白皮書布局10年任務

2025介觀腦圖譜國際研討會20日在上海開幕，國際靈長類介觀腦圖譜聯盟發起成立並發布白皮書，「全腦介觀神經聯接圖譜」大科...

全智賢陷辱華「暴風圈」有新進展 代言品牌廣告被撤了

高人氣南韓女星全智賢近日因其新劇「暴風圈」內的部分畫面以及「為什麼中國會偏好戰爭？」對白，遭中國網民批評並質疑是辱華，事...

牛騰宇洩習近平女兒個資？ 他的父親為兒鳴冤被圍毆

2019年，19歲的牛騰宇因習近平女兒信息泄露案被判刑，五年來，牛騰宇的父母一直為兒子鳴冤，不斷受到暴力打壓。法廣引述海...

