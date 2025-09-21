抗戰電影「731」預計票房上看60億 陸影迷看完卻負評如潮
中國官方力推的抗戰電影「731」票房號雖開紅盤，預計票房將上看人民幣15億元（約新台幣60億元），但觀眾對影片內容並不認同，許多中國民眾看完後認為這是一部公認的爛片，負評如潮，甚至有「消費愛國者情懷」的批評。
該片選在「九一八」事變94週年的9月18日上映，當天票房飆破人民幣3億元，隔天19日票房成績輕鬆跨過5億元門檻。中國電影平台「貓眼」預測最終票房將上看15億元。
不過，中國社群對「731」負評不斷。電影評分網站豆瓣上，許多中國網友留下1顆星的差評，許多人表示好難看、很失望，質疑是消費愛國情懷，也有人寫道「抗日題材本應該是銘記歷史...，可是有些『神劇』卻完全背離了創作初衷，淪為博眼球的鬧劇」。還有人留言，「在震撼的歷史面前，導演是拖後腿的那個」。
「731」官方微博9月5日發布的電影預告片貼文裡，留言獲得最多回覆的是留下「拍成這樣，對得起列祖列宗嗎？」的留言，還有許多網友留言要求「退錢」。
「731」影片以日本關東軍防疫給水部（731部隊）在東北進行的細菌實驗為背景，透過一個小人物的曲折命運，揭露731部隊的罪行。
