建DNA資料庫？內蒙古1地公告「男性到派出所抽血」 陸媒發稿又撤文

聯合報／ 大陸中心／即時報導
內蒙古自治區錫林浩特市公安局對外發布公告，要求轄區內的男性到指定地點抽血，並將血液樣本紀錄至當地的DNA資料庫。示意圖／Ingimage
陸媒澎湃新聞21日指，20日，內蒙古自治區錫林浩特市公安局對外發布通告稱，5日起集中採集轄區內男性居民血樣錄入本地DNA資料庫，並表示本次血樣採集的作用是「完善公民身份資訊，直接關聯到個人身分證、護照等證件的辦理」。

該通告稱，此次血樣採集「對於防範老人兒童走失、人員身分資訊確認等方面，具有重大作用」，還聲稱「採集過程嚴格遵循相關規範，居民個人資訊及生物樣本將依法嚴格保密，確保資訊安全。」

不過澎湃新聞後來在網站刪除此新聞，目前僅見在大陸各入口網站的轉錄內容。

上述通告也提到，採集時間於5日起，採集對象為錫林浩特市轄區內男性居民，採集地點在居民戶籍所在地派出所，「請廣大男性居民積極支援配合此項工作，攜帶本人有效身份證件（身分證、戶口本等）前往指定採集點完成資訊登記與血樣採集。」

據公開資料，錫林浩特市位於大陸內蒙古自治區中部，是錫林郭勒盟府所在地。總面積14778平方公里。2024年末，全市常住人口35.45萬人，其中男性人口18.33萬人。

