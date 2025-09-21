始祖鳥、蔡國強西藏煙火秀惹議 道歉聲明還遭質疑「海內外有別」

加拿大戶外品牌始祖鳥與知名爆破藝術家蔡國強，近期在西藏喜馬拉雅山脈放煙火的藝術項目引發生態保護爭議，雖然蔡國強與始祖鳥21日皆已發布聲明致歉，大陸官媒人民日報稱「煙花散去不能僅剩下道歉」、新華社則指，「真正的敬畏，從不是在人間淨土搞行為藝術，而是學會在自然面前保持謙卑和沈默。」

人民日報評論稱，「我們期待後續調查能夠回應公眾提出的疑問：當初如何審批，有無進行科學評估？調查應全面評估生態影響，給大家一個有說服力的說法。」

人民日報表示，環保與藝術並不對立，完全可以相得益彰，關鍵是要有合適的尺度和規範。真正的藝術，應當尊崇真善美，敬畏自然，撫慰人心，而不可傷害自然界。而商業化的參與，更應有規矩和界限，倡導正向善意的價值，不可只圖譁眾取寵。

「新華視評」稱，當一片片煙花於轟鳴聲中從山脊間升起，炸開的不僅是彩色煙霧，更是商業邏輯與生態倫理的激烈碰撞。這場爭議暴露出的深層次矛盾，值得全社會共同反思：是否需要這種煙花秀來「致敬自然」。

而蔡國強與始祖鳥的道歉似乎難平息大陸網民的憤怒。甚至有陸媒發現，始祖鳥的道歉聲明海內外「雙標」。現代快報報導，始祖鳥海外社群媒體也發了英文致歉信，但內容與對大陸的版本有差異。海外版稱對青藏高原煙花表演深感遺憾，此行為與品牌環保價值觀及期望不符，鄭重致歉。同時，還提到「正與相關藝術家和中國團隊溝通，調整工作方式避免類似情況」，網友認為有甩鍋中國團隊之嫌。

蔡國強與始祖鳥的藝術煙花項目名為《升龍》，現場影片顯示，19日傍晚，蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區（海拔約5,500公尺）開始燃放藝術煙花。點火後，3幕彩色煙花沿著山脊依次燃放。雖然主辦方聲稱煙花材料環保，但大陸專家認為，西藏高原生態恢復周期長，煙霧和噪音汙染影響大，可能需要上百年時間復原。

大陸網友表示，「穿始祖鳥是為親近自然，而非看它炸山」、「高端品牌用高端方式把自己變得不高端。品牌藝術家環保局都需追責」、「破壞生態和龍脈，應當嚴懲，重罰至破產」、「對始祖鳥的好感隨著煙花煙消雲散」，始祖鳥在大陸遭遇公關危機，或一時半刻難緩解。