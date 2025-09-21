內蒙古一市採集男性居民血液 官方：完善公民資訊
中國內蒙古錫林浩特市已開始集中採集轄區內男性居民血液樣本錄入當地DNA數據庫，官方稱其作用是「完善公民身分信息」。
陸媒澎湃新聞報導，內蒙古自治區錫林浩特市公安局20日發布通告稱，9月5日起集中採集轄區內男性居民血樣錄入本地DNA數據庫，採集地點在居民戶籍所在地派出所。
警方表示，本次血樣採集的作用是完善公民身分資訊，直接關聯到個人身分證、護照等證件的辦理，「對於防範老人兒童走失、人員身分信息確認等方面，具有重大作用」，並稱採集過程嚴格遵循相關規範，居民個人資訊及生物樣本將依法嚴格保密，確保資訊安全。
通告還說，此項工作「功在當代、利在千秋」，希望全體市民理解支持，共同推動工作順利展開。
報導說，錫林浩特市位於內蒙古自治區中部，是錫林郭勒盟府所在地，是全盟政治、經濟、文化、教育和交通中心。2024年末，全市常住人口35.45萬人，其中男性人口18.33萬人。
不過，這則新聞發布約一小時後，澎湃新聞網站已將其刪除。
從公開報導來看，目前中國尚未制定普遍性的法律或政策要求所有男性都必須採血入庫。
