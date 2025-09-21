四川2歲女童家門口走失 10多天後證實獨自凍死山中

近日，四川涼山木里縣2歲女童朵朵（本名吳田雨）在家門口失蹤的消息引發社會廣泛關注。經過10多天的全力搜尋，令人痛心的消息傳來：朵朵被找到時已不幸離世。9月20日，陸媒從朵朵家屬及當地村民處證實，孩子於9月16日在離家約3公里的山上石縫中被發現，19日已安葬。

據家屬介紹，9月4日上午8點半左右，2歲1個月的朵朵在涼山木里縣瓦廠鎮奪卡村甲子店組3號家門口與小貓玩耍。當時，外公正在家中曬花椒，僅十多分鐘後發現孩子不見蹤影。朵朵平時由外公外婆照顧，父母長期在成都工作。事發後，家人立即在周邊山林、水池、洞穴、化糞池等地展開搜尋，覆蓋十多公里範圍，但毫無線索。

家屬隨後發布尋人啟事，呼籲社會提供線索並承諾重謝。然而，搜尋工作未見突破，朵朵的去向成為家人和當地村民心中的痛。

事件發生後，木里縣迅速成立由公安、應急、消防、鄉鎮等部門組成的聯合工作組，動用無人機和警犬，組織超過100人，包括當地居民和救援隊，展開大規模搜尋。9月7日，搜尋組表示暫未發現朵朵蹤跡，但搜救工作持續進行，並向公眾徵集線索。

9月16日，搜救終於有了結果，但卻是令人心碎的消息。據家屬透露，朵朵在離家約3公里的偏僻山區石縫中被發現，當時已無生命體徵。家屬表示，該區域人跡罕至，相關部門初步推測，朵朵可能因迷失方向，獨自在山中凍死。警方已對遺體進行屍檢，具體死因仍在調查中。

「找到了，人已經不在了……」，朵朵的家屬悲痛萬分地向陸媒確認，孩子被發現時孤身一人，遺體於19日安葬。家屬表示，朵朵的離世讓全家陷入深深的悲傷，至今難以接受這一現實。

9月20日，瓦廠鎮政府及應急管理部門工作人員表示，相關工作仍在進行，具體情況以官方通報為準。目前，當地公安機關正對朵朵的死因展開深入調查。

