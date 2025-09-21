聽新聞
0:00 / 0:00
陸中小學推動「春秋假」有望？「這地」推動試點已20年
日前大陸商務部等9部門公布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提到「探索設定中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間」，央視20日報導，大陸浙江杭州自2004年起，在每年4月底實施中小學春假試點，今年首次推出春假託管服務，其中杭州市蔣築英學校的春托班，收了60多位學生，還專門請來校外輔導員教孩子做電子繪本。
報導提到，除了大陸商務部相關通知，3月公布的《提振消費專項行動方案》也提到，鼓勵有條件的地方「結合實際探索，設定中小學春秋假」，但大陸目前絕大多數地方尚未實施，中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，是因為各地都感到學業壓力大，且若要放春秋假涉及到家長、學校工作安排。
報導訪問到浙江舟山家長劉姓女士表示不希望有春秋假，「因為畢竟雙職工家庭孩子在家裡其實作業也多，也沒人看護，還要管中午飯。」
除了浙江杭州已試點20多年，今年3月，湖北恩施利川市明確2025年全市義務教育學校放春假，與清明節假期相連。
湖北省利川市教育局黨組成員副局長張平表示，把春假放在清明節假期的後2天，給學生家庭提供出遊機會，還要求各學校提前與社區志工部門聯繫，開展適合中小學的系列活動。
報導提到，目前江蘇、四川等多地教育部門都表示，正在研究春秋假相關事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言