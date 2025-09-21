陸中小學推動「春秋假」有望？「這地」推動試點已20年

日前大陸商務部等9部門公布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提到「探索設定中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間」，央視20日報導，大陸浙江杭州自2004年起，在每年4月底實施中小學春假試點，今年首次推出春假託管服務，其中杭州市蔣築英學校的春托班，收了60多位學生，還專門請來校外輔導員教孩子做電子繪本。

報導提到，除了大陸商務部相關通知，3月公布的《提振消費專項行動方案》也提到，鼓勵有條件的地方「結合實際探索，設定中小學春秋假」，但大陸目前絕大多數地方尚未實施，中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，是因為各地都感到學業壓力大，且若要放春秋假涉及到家長、學校工作安排。

報導訪問到浙江舟山家長劉姓女士表示不希望有春秋假，「因為畢竟雙職工家庭孩子在家裡其實作業也多，也沒人看護，還要管中午飯。」

除了浙江杭州已試點20多年，今年3月，湖北恩施利川市明確2025年全市義務教育學校放春假，與清明節假期相連。

湖北省利川市教育局黨組成員副局長張平表示，把春假放在清明節假期的後2天，給學生家庭提供出遊機會，還要求各學校提前與社區志工部門聯繫，開展適合中小學的系列活動。

報導提到，目前江蘇、四川等多地教育部門都表示，正在研究春秋假相關事宜。