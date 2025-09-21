樺加沙颱風持續增強 估影響華南地區、陸氣象台稱要「重點關注」

大陸中央氣象台21日早晨發布最新預報，今年第18號颱風「樺加沙」已於20日夜間加強為強颱風級，預計「樺加沙」將以每小時15公里的速度繼續向西北方向移動，強度繼續增強。22日將穿過巴士海峽，23日凌晨進入南海東北部海面，以後趨向廣東沿海。

大陸中央氣象台訊息指出，樺加沙颱風21日5時中心，位於距離菲律賓馬尼拉東偏北方向約770公里的西北太平洋洋面上，即北緯17.9度、東經127.3度，中心附近最大風力有15級（每秒50公尺），中心最低氣壓為940百帕，七級風圈半徑300-350公里，十級風圈半徑150-180公里，十二級風圈半徑80-120公里。

颱風「樺加沙」後期強降水將陸續影響廣東、福建、廣西等地，最強影響時段為23日至25日。

而大陸方面氣象預報認為，要重點關注樺加沙颱風。大陸中央氣象台預計，「樺加沙」颱風強度未來最強可達16級，或成為今年以來南海及西北太平洋的「風王」。

深圳天氣提醒，「樺加沙」強度超強、體型大、風雨影響範圍廣，具備破壞與致災力。該機構預計，受「樺加沙」環流影響，深圳23日到24日有狂風暴雨。