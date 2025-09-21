遭批破壞生態 蔡國強在喜馬拉雅山脈辦煙花秀 西藏官方成立調查組

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
知名煙火爆破藝術家蔡國強聯合戶外品牌始祖鳥，近日在西藏喜馬拉雅山脈燃放藝術煙花引起爭議，西藏日喀則已成立調查組。（圖／取自觀察者網）
知名煙火爆破藝術家蔡國強聯合戶外品牌始祖鳥（ARC'TERYX），近日在西藏喜馬拉雅山脈燃放藝術煙花引起爭議，據報，西藏日喀則已成立調查組。而蔡國強、始祖鳥也發表聲明致歉。

西藏「雲端珠峰」微信公眾號21日凌晨發布通報稱，9月20日，《蔡國強：升龍》煙花秀影片在網路發布後引發網民關注。中共日喀則市委、市政府高度重視，已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。

蔡國強21日也發表聲明致歉，表示確實存在很多考慮不周之處，接下來將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面評估，未來將更加謹慎、嚴格評估藝術活動對環境的影響；同時，品牌方始祖鳥也於同日發布致歉信，表示將加快推進既定的藏地環境保護計畫。

廣州日報報導，始祖鳥19日聯手蔡國強在喜馬拉雅山放煙火。現場影片顯示，蔡國強以火藥爆破，在山脊點燃三幕煙花，形成「升龍」動態景觀。雖然主辦方稱此次「升龍」藝術項目所選用的煙花彩色粉均為生物可降解材料，並在國際奧委會及日本、美國、歐洲等多地的燃放驗證中，確認其汙染物排放符合環保標準，且燃放前已將牧民牲畜轉移至安全距離，並通過鹽磚引導鼠兔等小型動物離開燃放區，燃放後立即清理殘留物。

目前，主辦這場煙花秀的品牌方、蔡國強已經刪掉了相關影片。

這此次燃放環境地處喜馬拉雅山脈，自然環境脆弱，引發不少網民、戶外愛好者批評，質疑該項目對高原土壤與植被和野生動物的干擾，對大氣和水體的潛在汙染。

植物學博士、中國野生植物保護協會理事顧有容分析，整個青藏高原都是黃金脆弱區，以燃放地為例，海拔高度在4,500公尺以上，該區域屬於典型的高山草甸地貌，海拔以上或還會有流石灘植被和冰川高原植被。由於所處地域海拔高、溫度低、無霜期較短，因此植物生長期也很短。一旦破壞，高原草甸的植被往往需要幾十年、甚至上百年時間才可能可以長起來。

蔡國強為知名爆破藝術家，在台灣也有相當知名度，2011年中華民國建國百年的台北101跨年焰火，就是由他擔任總設計。

知名煙火爆破藝術家蔡國強聯合戶外品牌始祖鳥（ARC'TERYX），近日在西藏喜馬拉雅山脈燃放藝術煙花引起爭議，據報，西藏...

