廣東屈公病例周增201例 江門啟動突發公衛響應

中央社／ 台北20日電

中國廣東省疾控局最新監測資料顯示，廣東屈公病例單週新增201例，其中26例分布在江門。江門市政府宣布，啟動突發公共衛生事件3級響應，由市政府指揮防疫工作。

廣東江門機關報江門日報20日消息指出，依據目前屈公病（當地稱基孔肯雅熱）疫情防控情勢，江門市政府決定啟動突發公共衛生事件3級響應，由市政府領導、指揮行政區內防疫處置與應急工作。

中國公共衛生事件應急響應級別分為4級，強度由1級往4級遞減。1級紅色為「特別重大」、2級橙色為「重大」、3級黃色為「較大」、4級藍色為「一般」。

廣東省疾控局最新屈公病監測資料顯示，7至13日全省新增屈公病通報病例201例，均為本地個案，未有重症與死亡個案。病例分布在佛山86例、廣州41例、江門26例、深圳19例，其他地方通報病例均在5例以下。

廣東省屈公病單週病例通報數量在8月有趨緩態勢，近期則有回溫跡象。

根據監測資料，8月3至9日新增1387例、8月10至16日新增830例、8月17至23日新增336例、8月24至30日新增225例、8月31日至9月6日新增178例；最新一波通報統計達201例。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，廣東省近期屈公病疫情尚屬平穩，不過由於外地移入風險存在，加上大部分地區處於蚊媒活躍期，還有颱風、降雨等天氣影響，疫情防控工作不能鬆動。

