二戰炸彈拆彈成功！香港辦公樓街道解封 受影響居民陸續返家

香港北角鰂魚湧濱海街19日發現二戰時炸彈，香港警方爆炸品處理課（EOD）及消防員通宵處理，於20日近中午時成功拆彈，銷毀所有炸藥。正安排疏散居民有序回家。東區警區指揮官陳天柱表示，現場已恢復安全，政府安排受影響居民有秩序返回住所，所有封閉道路已重開。

香港文匯報報導，陳天柱指出，政府多個部門及關愛隊協助下，凌晨成功疏散附近18幢大廈的1900戶，共有6000名居民需要疏散，當中460多人入住11個臨時庇護中心。警方之後隨即展開拆彈工作，他也感謝民眾配合，行動順利完成。

香港Now新聞台報導，爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超說：「我們燃燒炮彈時，烈性炸藥的威力非常猛烈，它不是發生爆炸，只是著火，非常有破壞力，印證了19日所說，為何這個炸彈不能夠移除，要在現場銷毀。威力如我們所說，跟1940年代投下時的威力近乎是完全一樣，如果處理不當或因任何意外而產生誤爆，後果不堪設想。」

為保障居民安全，警方採取多項措施，一是全面疏散受影響區域內所有居民，避免有人留在危險範圍；二是在炸彈周邊設置大量沙包及水沙包，減少爆炸碎片擴散並降低溫度影響，降低潛在風險。20 日凌晨 2 時，警方在確認疏散完成後啟動炸彈處理程序。

警方先是花了約4小時在彈殼開出一個約1英呎長的洞，取出裡面的炸藥再燃點銷毀，於上午11時48分銷毀全部炸藥成功拆彈，歷時約9小時，是近年最快的一次。因應行動要封閉的18座辦公樓解封，民眾陸續回家，附近英皇道也解封，行人及車輛可以重新使用。