有炸彈！香港市區工地發現二戰美軍炸彈 6000人緊急撤離

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港鰂魚涌濱海街一處工地，19日發現疑似二戰時期炸彈，警方隨即封鎖現場並將疏散範圍進一步擴大，估計有6,000人需緊急撤離。（中通社）
香港鰂魚涌濱海街一處工地，19日發現疑似二戰時期炸彈，警方隨即封鎖現場並將疏散範圍進一步擴大，估計有6,000人需緊急撤離。（中通社）

據中通社報導，香港港島區鰂魚涌一處工地，19日下午發現一枚約1.5公尺長、1,000磅的二戰美軍炸彈。因附近區域為人口密集的居民及商業區，共有18棟大廈、約6,000人需緊急撤離。

香港爆炸品處理課高級炸彈處理主任、高級警司李展超傍晚告訴媒體，該炸彈為美軍在二戰時期的空投炸彈，內含500磅的高性能炸藥（TNT）。這個炸彈外殼完好無缺，即未曾爆炸，預料其威力與二戰時期一致。

李展超表示，爆炸品處理課過去11年曾七次處理過類似的美軍空投炸彈，當中大部分的狀態與當天發現的炸彈類似。

新華社指出，香港警務處爆炸品處理課人員認為炸彈性能仍然良好，有極高潛在危險性，但拆除風險極高，因此啟動緊急疏散計劃。

中通社稱，處理二戰遺留的未爆彈存在一定風險。因離民居太近，警方不會採取在現場引爆的方案，而是首先嘗試切開炸彈並燃燒其中的炸藥。

然而，因炸藥的穩定性會因年月的洗禮而降低，在點燃瞬間或火燒期間，高溫有可能引發炸藥爆炸，因此需採取疏散等措施。

香港警方預計在20日凌晨2時前完成人員疏散，並希望能在開始處理後12小時完成相關拆彈作業。

中新社報導，香港特區政府民政事務總署19日晚表示，東區民政事務處已派出關愛隊全力支援有需要的居民。民政事務總署當晚已開放15個臨時庇護中心予有需要的市民使用。

相關新聞

少林寺前方丈釋永信案情升高 多人被帶走調查

河南少林寺前住持釋永信涉嫌刑事犯罪案情升高，深圳市近期有多人因為與釋永信案有關而被帶走調查；中國大陸相關部門調查方向還有...

生育率低、人口老化 港擴大免稅額、增幼兒中心…催生

由於香港生育率持續偏低及人口老化，香港當局決定擴大推行鼓勵民眾生育的行政措施，包括提高免稅額及繼續提供相關資助。

投入少、見效快的中國短劇出海 拿捏美國觀眾的心

單集時長從幾十秒到15分鐘左右的中國國產短劇，不僅成為低迷經濟下的逆市奇葩，也「出海」受到不同文化背景的海外觀眾歡迎，市...

閒置樓盤沒人買…轉型短劇拍攝基地 什麼場景都有

豪門千金慵懶甦醒的華貴臥房，可能是你曾參觀過的樣板間；霸道總裁邁巴赫停靠的公司門口，或許就是你日常通勤路過的寫字樓前；反...

颱風米塔強度略增　預估19日晚登陸廣東

中國中央氣象台今天上午9時發布颱風快訊指出，颱風米塔持續向西偏北方向移動，強度略有增強，預估今天晚上在廣東汕尾至深圳一帶...

