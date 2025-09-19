有炸彈！香港市區工地發現二戰美軍炸彈 6000人緊急撤離

據中通社報導，香港港島區鰂魚涌一處工地，19日下午發現一枚約1.5公尺長、1,000磅的二戰美軍炸彈。因附近區域為人口密集的居民及商業區，共有18棟大廈、約6,000人需緊急撤離。

香港爆炸品處理課高級炸彈處理主任、高級警司李展超傍晚告訴媒體，該炸彈為美軍在二戰時期的空投炸彈，內含500磅的高性能炸藥（TNT）。這個炸彈外殼完好無缺，即未曾爆炸，預料其威力與二戰時期一致。

李展超表示，爆炸品處理課過去11年曾七次處理過類似的美軍空投炸彈，當中大部分的狀態與當天發現的炸彈類似。

新華社指出，香港警務處爆炸品處理課人員認為炸彈性能仍然良好，有極高潛在危險性，但拆除風險極高，因此啟動緊急疏散計劃。

中通社稱，處理二戰遺留的未爆彈存在一定風險。因離民居太近，警方不會採取在現場引爆的方案，而是首先嘗試切開炸彈並燃燒其中的炸藥。

然而，因炸藥的穩定性會因年月的洗禮而降低，在點燃瞬間或火燒期間，高溫有可能引發炸藥爆炸，因此需採取疏散等措施。

香港警方預計在20日凌晨2時前完成人員疏散，並希望能在開始處理後12小時完成相關拆彈作業。

中新社報導，香港特區政府民政事務總署19日晚表示，東區民政事務處已派出關愛隊全力支援有需要的居民。民政事務總署當晚已開放15個臨時庇護中心予有需要的市民使用。