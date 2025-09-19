中國抗戰電影「731」票房破紀錄 恐加劇中日緊張

快訊

中央社／ 北京19日綜合外電報導

中國尋求凸顯日本戰時暴行和對此缺乏反省同時，以第二次世界大戰期間日本細菌戰為主題的中國電影「731」上映首日票房即創下今年中國戰爭片新高。

路透社報導，這部電影講述在中國東北對活人進行人體實驗、惡名昭彰的日軍七三一部隊。根據票務服務平台「貓眼專業版」，「731」目前票房已突破人民幣5億4800萬元（約新台幣23億2900萬元）。

這一題材恐加劇中日緊張關係。日本於二戰之前和戰爭期間曾占領中國部分地區。

中國國營媒體報導，七三一部隊自1930年代中葉至1945年間對估計3000名中國、朝鮮、蘇聯和蒙古裔戰俘進行活體細菌武器實驗，包含炭疽和鼠疫炸彈，受害者無一生還。

日本外務省沒有針對電影內容和七三一部隊行徑回應置評請求。日本媒體報導，首相石破茂今年稍早在國會被問到731部隊行徑時表示，查證真相的途徑「已隨歷史失落」。

電影劇情以虛構的中國戰俘王永章為主軸，描述被塑造成反日英雄的他帶領俘虜逃亡的過程。片中多個寫實的酷刑場景揭露日軍以多個實驗室和焚屍爐實施的暴行。

日本駐中國大使館上週提醒在中國日僑注意「反日情緒高漲」。中國政府將今年定位為抗日戰爭勝利80週年，電影「731」上映及相關活動預計導致對日情緒為之惡化。

為紀念二戰結束80週年，中國本月稍早舉辦盛大閱兵典禮。中國今年也已上映至少4部二戰電影，重現包括1937年南京大屠殺、1942年日本客貨輪「里斯本丸」沉沒等事件。

日本 電影 抗日戰爭

