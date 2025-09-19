少林寺前方丈釋永信案情升高 多人被帶走調查

河南少林寺前住持釋永信涉嫌刑事犯罪案情升高，深圳市近期有多人因為與釋永信案有關而被帶走調查；中國大陸相關部門調查方向還有釋永信多名私生子女。

深圳新聞網今天報導，釋永信涉嫌刑事犯罪、挪用及侵占寺院資產一案，目前又有進展，趙某某、錢某某、劉某某等多名與釋永信關係密切的當地人士，已被帶走協助調查。相關部門正在全力偵查釋永信的兩起刑事案件及多名私生子女。

報導指出，釋永信的直系親屬趙某某（女），此前透過河南登封市官員牛某某的運作，成為登封市某部門的辦公室主任。近日，趙某某、牛某某已在接受調查。

報導並指出，在近期協助調查的名單裡，還包括少林寺核心企業負責人錢某某、黃某某、劉某某；少林酒店原負責人李某、當地建築商崔某某、少林藥局原負責人某原、客堂某秧等人，他們都是釋永信商業團隊的重要成員。

河南省佛教協會日前發文指出，釋永信（原名劉應成）涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔專案資金寺院資產。釋永信目無國法、罔顧教規，六根不淨、追名逐利，肆意妄為、屢破底線，嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。