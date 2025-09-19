快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

輕颱米塔撲往中國大陸 登陸廣東汕尾強度逐漸減弱

中央社／ 台北19日電

中國中央氣象台指出，颱風米塔在今天下午2時50分前後於廣東省汕尾市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力10級，為強熱帶風暴級，相當於台灣颱風分級的輕度颱風。

中國中央氣象台19日下午發布颱風公報指出，米塔中心下午2時50分前後於廣東汕尾沿海登陸，登陸時中心附近最大風力10級（25公尺/秒）。預估米塔將以每小時10公里左右速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。

中國中央氣象台19日上午10時發布颱風黃色預警，要求停止室內、室外大型集會與高空等戶外危險作業，要求相關水域水上作業和過往船舶採取應對措施，包括加固港口設施、防止船舶走錨、擱淺和碰撞等，要求人員切勿隨意外出。

據新華社報導，廣東海事局今天上午7時啟動防熱帶氣旋二級應急回應，截至今天上午11時，廣東客渡航線停運60條、客渡船停航194艘。廣東省防總要求各地部門密切觀察颱風動向，強化海上防風和陸上防風、防汛等各項措施，保障人民群眾生命財產安全。

颱風 廣東 風暴

延伸閱讀

颱風豪雨致濁水溪裸露地增 四河分署啟動揚塵防治

大陸廣東女撞樣劉亦菲走紅！3支影片吸30萬粉絲 本人大方承認蹭流量

颱風三連發！米塔、樺加沙、浣熊接棒 玉管處籲登山者慎行

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

相關新聞

生育率低、人口老化 港擴大免稅額、增幼兒中心…催生

由於香港生育率持續偏低及人口老化，香港當局決定擴大推行鼓勵民眾生育的行政措施，包括提高免稅額及繼續提供相關資助。

投入少、見效快的中國短劇出海 拿捏美國觀眾的心

單集時長從幾十秒到15分鐘左右的中國國產短劇，不僅成為低迷經濟下的逆市奇葩，也「出海」受到不同文化背景的海外觀眾歡迎，市...

閒置樓盤沒人買…轉型短劇拍攝基地 什麼場景都有

豪門千金慵懶甦醒的華貴臥房，可能是你曾參觀過的樣板間；霸道總裁邁巴赫停靠的公司門口，或許就是你日常通勤路過的寫字樓前；反...

颱風米塔強度略增　預估19日晚登陸廣東

中國中央氣象台今天上午9時發布颱風快訊指出，颱風米塔持續向西偏北方向移動，強度略有增強，預估今天晚上在廣東汕尾至深圳一帶...

小三兒忘沖水！媽媽見馬桶急就醫…揭一家三口罹罕見病「要換腎」

小便狀況暗藏健康訊息，要時刻留神！大陸浙江有男孩尿尿後忘記沖廁所，沒想到媽媽眼尖一看馬桶情況發現不對勁，連忙帶兒子到醫院檢查，結果發現兒子確診尿毒症，繼而驚覺一家三口都有罕見遺傳病。最終兒子要接受腎移植手術，媽媽則要持續洗腎，等候合適腎臟移植。

廣角鏡／勿忘九一八

今年是九一八事變爆發94周年。9月18日上午，「勿忘九一八」撞鐘鳴警儀式在瀋陽「九·一八」歷史博物館殘歷碑廣場舉行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。