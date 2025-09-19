輕颱米塔撲往中國大陸 登陸廣東汕尾強度逐漸減弱

中國中央氣象台指出，颱風米塔在今天下午2時50分前後於廣東省汕尾市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力10級，為強熱帶風暴級，相當於台灣颱風分級的輕度颱風。

中國中央氣象台19日下午發布颱風公報指出，米塔中心下午2時50分前後於廣東汕尾沿海登陸，登陸時中心附近最大風力10級（25公尺/秒）。預估米塔將以每小時10公里左右速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。

中國中央氣象台19日上午10時發布颱風黃色預警，要求停止室內、室外大型集會與高空等戶外危險作業，要求相關水域水上作業和過往船舶採取應對措施，包括加固港口設施、防止船舶走錨、擱淺和碰撞等，要求人員切勿隨意外出。

據新華社報導，廣東海事局今天上午7時啟動防熱帶氣旋二級應急回應，截至今天上午11時，廣東客渡航線停運60條、客渡船停航194艘。廣東省防總要求各地部門密切觀察颱風動向，強化海上防風和陸上防風、防汛等各項措施，保障人民群眾生命財產安全。